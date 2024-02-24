ЄБРР та уряд Італії нададуть по 100 млн євро на відновлення гідроелектростанцій в Україні — Finance.ua

ЄБРР та уряд Італії нададуть по 100 млн євро на відновлення гідроелектростанцій в Україні Сьогодні 18:10 — Казна та Політика

ЄБРР та уряд Італії нададуть по 100 млн євро на відновлення гідроелектростанцій в Україні, Фото: uhe.gov.ua

Європейський банк реконструкції та розвитку, а також італійський уряд нададуть 200 млн євро державній енергогенеруючій компанії «Укргідроенерго». Кошти спрямують на фінансування проєкту «Аварійне відновлення гідроелектростанцій».

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Фінансування складатиметься з двох рівних складових (по 100 млн євро):

кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку;

пільгової позики від Італійської Республіки.

Гроші спрямують на підтримку фінансової стійкості національного оператора гідроелектростанцій та реконструкцію Середньодніпровської (м. Кам’янське) та Дніпровської (м. Запоріжжя) ГЕС.

На ДніпроГЕС планували провести капітальну реконструкцію греблі, однак цього не відбулося через повномасштабне вторгнення.

Після того, як останній, шостий нижній каскад (Каховську ГЕС) було зруйновано, увесь гідровузол був вимушений перебудуватися та працювати у зміненому режимі. Це особливо стосується згаданого раніше четвертого та п’ятого каскаду.

Українська гідроенергетика втратила близько 2,5 тис. МВт потужностей через злочинні дії росії. Однак 1,5 тис. МВт вже відновили, а роботи у цій сфері планують пришвидшити.

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Наразі ГЕС відіграють украй важливу роль у плані безвуглецевої генерації та забезпечення енергосистеми балансуючими потужностями, а рівень виробництва електроенергії на них у 2050 році має зрости порівняно з базовим 2020 роком майже на третину.

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