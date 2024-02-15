Іспанія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні — що нададуть союзники — Finance.ua
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Іспанія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні — що нададуть союзники

Казна та Політика
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Іспанія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні — що нададуть союзники
Іспанія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні — що нададуть союзники
В Іспанії анонсували передачу Україні партії гусеничних бронетранспортерів M113 та іншого військового обладнання, яке увійде в новий пакет військової допомоги для ЗСУ.
Про це заявила міністрерка оборони Іспанії Маргарита Роблес у четвер, 15 лютого.
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За словами урядовиці, дві одиниці бронетранспортерів перебудовані в броньовані машини швидкої медичної допомоги. Також королівство надасть Україні кілька пожежних, снігоприбиральних та машин для перевезення особового складу.
Серед іншого обладнання українські армійці отримають два легких катери, електричні генератори та установки для очищення прісної води. Також Україна отримає партію різноманітної зброї для протиповітряної оборони, повітряних та військово-морських операцій.
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Крім цього, урядовиця прокоментувала навчання українських бійців в Іспанії під наглядом інструкторів королівських збройних сил.
«Підготовка українських військ в Іспанії триває дуже хорошими темпами, оцінивши якість навчання, яке включає використання систем Patriot, NASAMS і Hawk, а також планування і проведення підводного розмінування», — сказала Роблес.
За матеріалами:
Novyny.live
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