Україні пропонують іспанські БПЛА-камікадзе Q-SLAM-40 — Finance.ua
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Україні пропонують іспанські БПЛА-камікадзе Q-SLAM-40

Технології&Авто
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Україні пропонують іспанські БПЛА-камікадзе Q-SLAM-40
Україні пропонують іспанські БПЛА-камікадзе Q-SLAM-40
Компанія Arquimea, що працює на іспанському ринку, хоче налагодити постачання в Україну боєприпасів, що баражують. Про це пише «Мілітарний» з посиланням на представника компанії.
Arquimea привезла безпілотник Q-SLAM-40 на виставку FIENDEF-2023, що відкрилася в Мадриді 17 травня. На виставковому заході можна побачити новітні технології та продукти, що мають стосунок до безпеки. Дрон Q-SLAM-40 призначений для ефективного і безпечного виконання завдань ближньої дії.
Комплекс Q-SLAM-40 можна легко транспортувати у двох рюкзаках. На його розгортання на місці пуску йде п’ять хвилин. Боєприпас, що баражує, запускається за допомогою пневматичної пускової установки, що має прямокутну форму. Вона характеризується низькою акустичною і тепловою сигнатурою, що дає змогу здійснювати кілька пусків.
У разі зникнення сигналу GPS безпілотник-камікадзе зберігає працездатність. Завдяки невеликим розмірам і тихому двигуну виявити наближення Q-SLAM-40 до цілі вкрай проблематично. БПЛА оснащений передовими бортовими системами наведення і системою управління корисним навантаженням.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
prostomob
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