Іспанія збільшила імпорт російського газу у 2023 році — Finance.ua

Іспанія збільшила імпорт російського газу у 2023 році Сьогодні 09:15 — Енергетика

Іспанія збільшила імпорт російського газу у 2023 році

Минулого року Іспанія на третину збільшила обсяг імпорту російського природного газу.

Про це пише Сіньхуа з посиланням на дані компанії Enagas, яка володіє газовою розподільчою мережею Іспанії.

«В Іспанії зареєстроване 35% річне зростання імпорту природного газу з росії у 2023-му році», — йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що більшість російського газу надходить до Іспанії морем, адже на території країни є кілька терміналів для скрапленого газу. Згодом газ трубопроводами транспортується до інших країн.

«Незважаючи на тиск, який іспанський уряд чинить на національні енергетичні компанії, намагання зменшити обсяг закупівлі російського газу не були успішними, оскільки компанії хочуть виконати контракти, укладені до початку української кризи, а ЄС ще не запровадив санкцій на імпорт російського газу», — пояснює Сіньхуа.

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Видання зауважує, що останнім часом Іспанія стала ключовим гравцем у забезпеченні ЄС енергоресурсами.

«Рішення стосовно міжнародної торгівлі повинні ухвалюватися в законодавчих рамках ЄС. Не було рішення Європейської Ради про включення імпорту газу з росії до переліку заборонених й підсанкційних дій», — заявила із цього приводу міністр енергетики Іспанії Тереза Рібера.

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