Ціна на газ у Європі за рік впала більш ніж удвічі — Finance.ua

Ціна на газ у Європі за рік впала більш ніж удвічі Сьогодні 19:15 — Енергетика

Ціна на газ у Європі за рік впала більш ніж удвічі

Ціна на природний газ в Європі у понеділок знизилася до 30 євро за мегават-годину (МВт-год.), хоча ще на початку 2023 року була на позначці 79 євро за МВт-год.

Про це повідомляє АРА

«Ціна на природний газ в Європі значно впала в понеділок, опустившись нижче позначки 30 євро за мегават-годину, вперше за майже п’ять місяців. У другій половині дня на Амстердамській біржі еталонний ф’ючерсний контракт TTF з поставкою через місяць подешевшав приблизно на 8%, до 29,29 євро», — йдеться у повідомленні.

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Експерти вказують на порівняно високу пропозицію після того, як в останні місяці багато країн замінили російські поставки збільшеним імпортом скрапленого природного газу з інших країн. Це також стало можливим завдяки будівництву терміналів на німецькому узбережжі.

«На початку 2023 року мегават-година все ще коштувала 79 євро. Початок війни на Близькому Сході призвів до того, що на початку жовтня ціна знову тимчасово піднялася вище 50 євро, але потім тенденція змінилася на протилежну», — зазначається у повідомленні.

Нинішній рівень ціни на природний газ у Європі значно нижчий за максимуми, досягнуті після повномасштабного вторгнення рф в Україну. Протягом 2022 року ціна тимчасово перевищувала 300 євро за МВт-год.

Укрінформ За матеріалами:

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