Гетьманцев повідомив про падіння експорту російського газу до рівня 1985 року — Finance.ua

Гетьманцев повідомив про падіння експорту російського газу до рівня 1985 року Сьогодні 15:13

Eкспорт російського природного газу скорочується, загальні обсяги постачання на зовнішні ринки за підсумками 2023 року склали 69 млрд. кубометрів блакитного палива.

Про це повідомив голова парламентського комітету з податків Данило Гетманцев.

«Якщо з експортом нафти росія за великим рахунком змогла адаптуватись до західних санкцій, наростивши експортні поставки в Китай та Індію, не в останню чергу за рахунок використання флоту „тіньових танкерів“, то з експортом природного газу не все так просто», — наголосив Гетманцев.

З початку повномасштабної війни рф заробила майже €550 млрд на експорті нафти та газу. Він також нагадав, що основна частина традиційно експортувалась до Європи газопроводами.

«Замістити такі поставки, будуючи нові/розширюючи газопроводи до Азії (якщо на це буде попит) або розвиваючи добуток зрідженого природнього газу (LNG), займає дуже і дуже багато часу, не кажучи вже про інвестиції, доступ до технологій, розбудови флоту танкерів тощо», — сказав Гетманцев. Він також наголосив, що за оцінками Reuters, загальні обсяги постачання російського газу назовнішні ринки за підсумками 2023 року склали 69 млрд. кубометрів блакитного палива.

«Попередній 2022 рік з показником 100,9 млрд кубометрів вже став історичним антирекордом за весь час існування сучасної російської федерації (з 1990 року). Тепер Газпром продовжує котитися вже углиб колишнього СРСР — газова монополія повернулася на чотири десятиліття назад. Спроба заморозити Європу, щоб добитись поступок від України, дорого обійшлася Газпрому — втратою найбільшого закордонного ринку, який до війни, у 2021 році забезпечував 80% експорту (загальний обсяг — 185 млрд. кубометрів) та дві третини виручки», — зазначив Гетманцев.

Він також підкреслив, що постачання до Європи впало до 28 млрд. кубометрів — рівня другої половини 1970-х років (у 1975 році СРСР поставив до європейських країн 19,3 млрд. кубометрів, а у 1980 році після укладання контракту з Німеччиною цей показник зріс до 54,8 млрд кубометрів).

Нагадаємо, Європейське Агентство з питань співпраці енергетичних регуляторів (ACER) 31 березня запустило новий ціновий еталон для угод зі зрідженим природним газом (LNG).

Раніше повідомлялося, у листопаді у Німеччині завершили будівництво інфраструктури для першого плавучого LNG-термінала — у рекордно стислі терміни через необхідність швидко знайти заміну російському газу.

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