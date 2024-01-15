Гетьманцев повідомив про падіння експорту російського газу до рівня 1985 року — Finance.ua

Гетьманцев повідомив про падіння експорту російського газу до рівня 1985 року
Eкспорт російського природного газу скорочується, загальні обсяги постачання на зовнішні ринки за підсумками 2023 року склали 69 млрд. кубометрів блакитного палива.
Про це повідомив голова парламентського комітету з податків Данило Гетманцев.
«Якщо з експортом нафти росія за великим рахунком змогла адаптуватись до західних санкцій, наростивши експортні поставки в Китай та Індію, не в останню чергу за рахунок використання флоту „тіньових танкерів“, то з експортом природного газу не все так просто», — наголосив Гетманцев.
З початку повномасштабної війни рф заробила майже €550 млрд на експорті нафти та газу. Він також нагадав, що основна частина традиційно експортувалась до Європи газопроводами.
«Замістити такі поставки, будуючи нові/розширюючи газопроводи до Азії (якщо на це буде попит) або розвиваючи добуток зрідженого природнього газу (LNG), займає дуже і дуже багато часу, не кажучи вже про інвестиції, доступ до технологій, розбудови флоту танкерів тощо», — сказав Гетманцев. Він також наголосив, що за оцінками Reuters, загальні обсяги постачання російського газу назовнішні ринки за підсумками 2023 року склали 69 млрд. кубометрів блакитного палива.
«Попередній 2022 рік з показником 100,9 млрд кубометрів вже став історичним антирекордом за весь час існування сучасної російської федерації (з 1990 року). Тепер Газпром продовжує котитися вже углиб колишнього СРСР — газова монополія повернулася на чотири десятиліття назад. Спроба заморозити Європу, щоб добитись поступок від України, дорого обійшлася Газпрому — втратою найбільшого закордонного ринку, який до війни, у 2021 році забезпечував 80% експорту (загальний обсяг — 185 млрд. кубометрів) та дві третини виручки», — зазначив Гетманцев.
Він також підкреслив, що постачання до Європи впало до 28 млрд. кубометрів — рівня другої половини 1970-х років (у 1975 році СРСР поставив до європейських країн 19,3 млрд. кубометрів, а у 1980 році після укладання контракту з Німеччиною цей показник зріс до 54,8 млрд кубометрів).
Нагадаємо, Європейське Агентство з питань співпраці енергетичних регуляторів (ACER) 31 березня запустило новий ціновий еталон для угод зі зрідженим природним газом (LNG).
Раніше повідомлялося, у листопаді у Німеччині завершили будівництво інфраструктури для першого плавучого LNG-термінала — у рекордно стислі терміни через необхідність швидко знайти заміну російському газу.
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