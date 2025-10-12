0 800 307 555
В Україні на 36% поменшало справ про рейдерство: на що найчастіше скаржаться (інфографіка)

Кримінал
21
В Україні зменшується кількість справ про рейдерство. За січень-серпень 2025 року зафіксовано 168 таких проваджень, що на 36% менше, ніж за аналогічний період торік. У 2025 році в середньому щомісяця відкривалася 21 справа проти 33 торік. За останні чотири роки кількість справ про рейдерство зменшилася у 3,4 раза.
Про це повідомляє «Опендатабот», посилаючись на дані Офісу Генерального прокурора.

Які правопорушення найпоширеніші

Як зазначають аналітики, абсолютна більшість справ стосується підроблення документів — 134 провадження (80% від загальної кількості).
Підозру вручено менше ніж у половині випадків (62), а до суду дійшло лише 40% справ (53).
На 42% поменшало справ за протидію господарській діяльності порівняно з минулим роком. Було зареєстровано 23 провадження, однак жодної підозри не вручено та жодна справа не потрапила до суду.
На більш ніж удвічі поменшало справ за протиправне заволодіння майном підприємства — лише 11. Підозру вручено в одному випадку, жодна справа не дійшла до суду.
В «Опендатабот» зауважили: за 8 місяців 2025 року Офіс протидії рейдерству розглянув 830 скарг, що на 40% менше, ніж торік.
Найчастіше скарги стосувалися нерухомості — 676 (81%), решта випадків були пов’язані з бізнесом (154). Скарг на незаконне заволодіння нерухомістю стало на 43% менше, а щодо бізнесу — на 15% менше.
«Якщо у 2024 році більшість скарг подавав бізнес, то цьогоріч ситуація змінилася. У 2025 році половину скарг подали люди (411). Компанії зверталися 232 рази (28%), органи місцевого самоврядування — 162 (20%). Решту скарг подали державні органи та суб’єкти реєстрації», — йдеться у дослідженні.
За матеріалами:
Finance.ua
