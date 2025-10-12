Найпопулярніші гібридні авто вересня: нові та вживані
Український автопарк продовжує поповнюватися гібридними легковими авто (HEV і PHEV). Зокрема у вересні українці придбали понад 2,6 тис. таких машин, що на 30% перевищує показники минулого року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Найпопулярніші нові гібридні авто
За даними аналітиків, частка нових автівок у цій кількості становила 52%, тоді як торік вона сягала 60%.
Найпопулярнішою моделлю у вересні залишився Toyota RAV4 — 280 зареєстрованих авто.
На другому місці — Toyota Yaris Cross (84 авто), а третю позицію посів автомобіль Toyota Camry (77 авто).
Лідери серед вживаних гібридів
Першість зберігає Toyota Prius (78 авто). До трійки лідерів також увійшли Ford Escape і Ford Fusion US — по 73 авто кожен.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що під час реєстрації гібридних автівок у сервісних центрах МВС власники отримують звичайні номерні знаки, такі самі, як для авто з традиційним типом двигуна.
Натомість транспортні засоби, що мають виключно електричний двигун, під час державної реєстрації у сервісних центрах МВС отримують «зелені» номерні знаки.
