6 порад для тих, хто вагається відгукнутися на вакансію через брак досвіду

Особисті фінанси
1
Часто пошукачі роботи не відгукуються на вакансію через брак досвіду та навичок. Водночас досвід — не завжди головне, адже роботодавці сьогодні готові навчати нових працівників, якщо бачать у них бажання працювати, відповідальність і відкритість до нового.
Олексій Драган, HRD компанії Unique Trade розповів, що робити, якщо вакансія цікава, але досвіду замало, пише work.ua.

1. Не чекайте, поки станете «ідеальним кандидатом»

Те, чого ви ще не знаєте, завжди можна опанувати. У сучасному робочому середовищі важливі не лише знання, а й уміння швидко адаптуватися до нового.
Ба більше, відкритість та допитливість додасть вам конкурентності. Бо працелюбність і ініціатива — риси, яких не можна прищепити жодним тренінгом.

2. Дивіться ширше на свій досвід

Часто навички, здобуті в одній сфері, легко переносити в іншу — просто ми не завжди це помічаємо.
Уміння спілкуватися з людьми, розв’язувати конфлікти, організовувати процеси чи дотримуватися дедлайнів — усе це універсальні компетенції, які роботодавці цінують не менше за технічні знання.
Подумайте, які з попередніх навичок можуть бути корисними в новій роботі.

3. Запитуйте про навчання й розвиток

Під час співбесіди не бійтеся дізнаватися, як у компанії навчають новачків і чи є можливості для росту. Це не виглядає настирливо — навпаки, показує вашу зацікавленість у довгостроковій співпраці.
Багато роботодавців мають внутрішні курси, наставництво або кадрові резерви, але кандидати рідко про це запитують. Якщо ж ви починаєте з базової посади, навчання може стати вашим найкращим стартом.

4. Робіть перший крок

Іноді найскладніше — просто натиснути «Відгукнутися». Але саме цей крок відкриває двері, про існування яких ви навіть не здогадувалися.
Відгук на вакансію — це не лише про шанс отримати роботу, а й про можливість познайомитися з роботодавцем, який побачить ваш потенціал. Решту вирішить ваша мотивація, щирість і готовність спробувати.

5. Не сприймайте відмову як поразку

Кожне «ні» — це не кінець, а частина шляху до вашого «так». Відмова не означає, що ви слабший кандидат, — лише те, що цього разу обрали когось іншого.
Натомість ви отримали досвід: зрозуміли, як проходить співбесіда, які запитання ставлять, що можна вдосконалити у своєму резюме тощо. І вже наступна спроба буде впевненішою, бо ви й самі стали сильнішими.

6. Не аналізуйте надто довго — дійте

Іноді ми так довго зважуємо, чи підходимо, що втрачаємо сам шанс спробувати. Поки ви перечитуєте опис вакансії втретє, хтось інший уже надіслав резюме.
Тож не чекайте ідеальної нагоди — її не буде, поки ви самі не створите. Іноді виграє не найдосвідченіший кандидат, а найрішучіший.
За матеріалами:
Finance.ua
