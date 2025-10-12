6 порад для тих, хто вагається відгукнутися на вакансію через брак досвіду Сьогодні 18:12 — Особисті фінанси

Часто пошукачі роботи не відгукуються на вакансію через брак досвіду та навичок. Водночас досвід — не завжди головне, адже роботодавці сьогодні готові навчати нових працівників, якщо бачать у них бажання працювати, відповідальність і відкритість до нового.

Олексій Драган, HRD компанії Unique Trade розповів , що робити, якщо вакансія цікава, але досвіду замало, пише work.ua.

1. Не чекайте, поки станете «ідеальним кандидатом»

Те, чого ви ще не знаєте, завжди можна опанувати. У сучасному робочому середовищі важливі не лише знання, а й уміння швидко адаптуватися до нового.

Ба більше, відкритість та допитливість додасть вам конкурентності. Бо працелюбність і ініціатива — риси, яких не можна прищепити жодним тренінгом.

2. Дивіться ширше на свій досвід

Часто навички, здобуті в одній сфері, легко переносити в іншу — просто ми не завжди це помічаємо.

Уміння спілкуватися з людьми, розв’язувати конфлікти, організовувати процеси чи дотримуватися дедлайнів — усе це універсальні компетенції, які роботодавці цінують не менше за технічні знання.

Подумайте, які з попередніх навичок можуть бути корисними в новій роботі.

3. Запитуйте про навчання й розвиток

Під час співбесіди не бійтеся дізнаватися, як у компанії навчають новачків і чи є можливості для росту. Це не виглядає настирливо — навпаки, показує вашу зацікавленість у довгостроковій співпраці.

Багато роботодавців мають внутрішні курси, наставництво або кадрові резерви, але кандидати рідко про це запитують. Якщо ж ви починаєте з базової посади, навчання може стати вашим найкращим стартом.

4. Робіть перший крок

Іноді найскладніше — просто натиснути «Відгукнутися». Але саме цей крок відкриває двері, про існування яких ви навіть не здогадувалися.

Відгук на вакансію — це не лише про шанс отримати роботу, а й про можливість познайомитися з роботодавцем, який побачить ваш потенціал. Решту вирішить ваша мотивація, щирість і готовність спробувати.

5. Не сприймайте відмову як поразку

Кожне «ні» — це не кінець, а частина шляху до вашого «так». Відмова не означає, що ви слабший кандидат, — лише те, що цього разу обрали когось іншого.

Натомість ви отримали досвід: зрозуміли, як проходить співбесіда, які запитання ставлять, що можна вдосконалити у своєму резюме тощо. І вже наступна спроба буде впевненішою, бо ви й самі стали сильнішими.

6. Не аналізуйте надто довго — дійте

Іноді ми так довго зважуємо, чи підходимо, що втрачаємо сам шанс спробувати. Поки ви перечитуєте опис вакансії втретє, хтось інший уже надіслав резюме.

Тож не чекайте ідеальної нагоди — її не буде, поки ви самі не створите. Іноді виграє не найдосвідченіший кандидат, а найрішучіший.

