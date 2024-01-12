Доходи бюджету росії від нафти і газу впали майже на чверть у 2023 році — Finance.ua

Доходи бюджету росії від нафти і газу впали майже на чверть у 2023 році Сьогодні 15:16 — Енергетика

Доходи бюджету росії від нафти і газу впали майже на чверть у 2023 році

Чисті бюджетні доходи російського уряду від нафти та газу минулого року впали на 24%, до 8,82 трлн руб. ($99,3 млрд) у вигляді податків від нафтогазової галузі. Дані Мінфіну рф відображають зниження світових цін на нафту та масштабне скорочення експорту трубопровідного газу.

Про це пише Bloomberg.

Потік нафтодоларів — ключового джерела фінансування вторгнення кремля в Україну — пішов на спад, оскільки ціни на російські барелі впали на тлі зниження світових цін на нафту та посилення західних енергетичних санкцій.

Офіційні дані показують, що різке скорочення експорту російського трубопровідного газу та щедрі державні субсидії, що надаються нафтовій промисловості країни, посилили зниження чистих доходів.

За даними Міністерства фінансів рф, середня ціна на нафту сорту Urals, основну експортну нафту росії, минулого року впала більш ніж на 17% до $62,99 за барель. Це, як і раніше, перевищує ліміт $60 за барель, запроваджений країнами «Великої сімки» та її союзниками наприкінці 2022 року з метою обмежити доходи кремля.

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Рішення росії припинити більшу частину постачання трубопровідного газу до Європи призвело до зниження доходів бюджету від експортного мита на газ більш ніж на 65% до 566 млрд руб. минулого року.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, експорт трубопровідного газу до Європейського Союзу скоротився на 65% порівняно з минулим роком і становив лише 20−25 млрд кубометрів.

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Уряд росії також виплатив нафтовій промисловості 2,9 трлн руб. субсидій минулого року, що ще більше знизило показник чистої виручки. Для порівняння: витрати бюджету на охорону здоровʼя та освіту разом узяті становлять 3,1 трлн руб. Прагнучи збільшити доходи, уряд росії у вересні вдвічі скоротив одну з цих субсидій нафтової промисловості. Цей крок спричинив дефіцит палива по всій росії, що змусило кабінет міністрів негайно відновити повні субсидії і навіть запровадити тимчасову заборону на експорт палива, щоб приборкати внутрішні ціни.

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