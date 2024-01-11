росія нарощує буріння нафтових свердловин до пострадянського максимуму — Finance.ua

росія нарощує буріння нафтових свердловин до пострадянського максимуму Сьогодні 04:25 — Енергетика

За 11 місяців 2023 року росія пробурила нафтовидобувні свердловини загальною глибиною 28,1 тис. км.

Про це повідомляє Bloomberg

Агентство зазначає, що за темпами буріння росія може побити пострадянський рекорд. За даними аналітиків, загалом за 2023 рік обсяг експлуатаційного буріння в країні перевищить 30 тис. км.

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Як пише Bloomberg, у 2023 році росія другий рік поспіль домоглася рекордних темпів видобутку нафти. Як зазначає агентство, це є свідченням стійкості агресора до західних санкцій.

Однак «шалені темпи буріння на тлі доволі статичного видобутку» вказують на деякі довгострокові проблеми, які можуть накопичуватися в російському нафтовому секторі внаслідок міжнародної ізоляції рф, пише Bloomberg.

Як ідеться в матеріалі, російська промисловість докладає всіх зусиль для підтримання видобутку на найстаріших свердловинах, тоді як нові проєкти, що мають забезпечити підтримання видобутку в найближчі десятиліття, змушені «адаптуватися до обставин, що змінилися».

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Згідно з розрахунками Оксфордського інституту енергетичних досліджень, станом на 2022 рік на родовища, які перебували в експлуатації понад п’ять років, припадало майже 96% усього видобутку рідин у росії. Багато з цих видобувних проєктів уже давно вийшли за рамки свого пікового рівня видобутку, стверджують експерти.

Раніше повідомлялося, що росія заробляє на торгівлі нафтою більше, ніж до введення стелі цін на неї країнами G7 і Євросоюзу. Прибуток від продажу сировини в жовтні 2023 року став максимальним із травня 2022-го, становивши $11 млрд. російські нафтокомпанії різко нарощують експорт нафти через порт Козьміно, звідки її доправляють танкерами переважно в Китай. У грудні відвантаження нафти з цього далекосхідного порту знову оновили історичний максимум, склавши 925 тис. барелів на добу.

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Наприкінці 2022 року видобуток нафти в росії відновився приблизно до 10,9 млн барелів після падіння до 10,5 барелів у квітні.

Водночас російська нафтова промисловість не може зберігати нафту у великих обсягах; компанії не можуть продавати те, що вони виробляють, через західні обмеження.

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