росія наростила продажі нафти в Китай — які обсяги постачання Сьогодні 07:47 — Енергетика

росія наростила продажі нафти в Китай — які обсяги постачання

росія збільшила обсяги постачання нафти в Китай у 2023 році. Вони сягнули 100 мільйонів тонн.

Про це повідомляє Reuters , посилаючись на дані російської нафтопровідної монополії «Транснафти».

За словами голови Транснафти Миколи Токарєва, поставки нафти в КНР зросли до близько 2 мільйонів барелів на день цьогоріч. Також росія наростила обсяги постачання нафти в Індію до 70 мільйонів тонн.

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За інформацією митниці КНР, імпорт сирої нафти з рф зріс на 8% у 2022-му, до 86,25 мільйона тонн порівняно з роком раніше, що еквівалентно 1,72 мільйона барелів на добу.

Окрім того, російська нафта освоїла нові ринки, такі як Єгипет, Марокко, М’янма, Пакистан.

«Транснафта», що транспортує понад 90% нафти з рф, наростила експортні потужності завдяки новим насосним станціям.

Токарєв додав, що планують у першій половині наступного року ввести в експлуатацію ще одну насосну станцію Ачинське в Східному Сибіру, що дозволить експортувати до Китаю додаткові 7 мільйонів тонн нафти щороку.

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росія перенаправила більшу частину нафтових потоків з ЄС, який був до війни в Україні та до впровадження західних санкцій основним ринком збуту нафти та газу.

Як відомо, Європа запровадила заборону на імпорт морської нафти та нафтопродуктів, походженням з росії. Водночас, заборона не поширюється на поставки нафтопроводом «Дружба», що поєднує російські нафтопромисли з нафтопереробними заводами у таких країнах: Німеччина, Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина.

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