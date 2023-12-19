Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти — Finance.ua

Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти Сьогодні 19:15 — Енергетика

Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти

Туреччина та турецькі компанії заощадили близько 2 мільярдів доларів на рахунках за електроенергію у 2023 році завдяки збільшенню імпорту російської нафти та продуктів переробки.

Про це свідчать підрахунки Reuters на основі даних LSEG та оцінок трейдерів.

Туреччина стала найбільшим імпортером російських енергоносіїв у Західній півкулі після того, як вторгнення росії в Україну змусило європейські країни припинити імпорт більшості російської нафти та газу.

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Агентство пояснює, що Китай та Індія імпортували з росії більші обсяги, ніж Туреччина, однак близькість Анкари до російських портів означає, що вона економить більше, ніж інші покупці, завдяки дешевшому фрахту.

Згідно з даними LSEG і розрахунками Reuters, у листопаді 2023 року поставки російської сирої нафти сорту Urals до Туреччини зросли до 400 тис. барелів на день, що становить близько 14% від загального експорту нафти морським транспортом минулого місяця.

Очікується, що поставки до Туреччини зростуть у найближчі місяці після того, як приватний російський виробник нафти «Лукойл» підписав угоду з азербайджанською компанією SOCAR про переробку до 200 тис барелів нафти на день на турецькому нафтопереробному заводі STAR Socar.

Окрім зростання поставок нафти, імпорт Туреччини російського дизельного палива, мазуту, реактивного та морського палива підскочив на 200% у січні-листопаді 2023 року до приблизно 0,29 млн барелів на день.

росія поставила до Туреччини в січні-листопаді 13 млн тонн дистилятів, включаючи 8,6 млн тонн дизельного палива з наднизьким вмістом сірки (ULSD 10ppm), порівняно з 4,3 млн тонн дистилятів, включаючи 3,2 млн тонн ULSD за той же період 2022 року.

Туреччина цього року платила на 25−150 доларів менше за тонну (3,3−20 доларів за барель) російського дизельного палива порівняно з цінами на аналогічні марки в Середземномор'ї.

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Для сирої нафти були знижки в межах 5−20 доларів за барель.

«Здешевлення імпорту енергоресурсів допомогло Анкарі скоротити торговельний дефіцит і зменшити тиск на її валюту, яка цього року девальвувала на 30%», — додає Reuters.

Туреччина також збільшила експорт дизельного палива за той же період на 120% до 6,03 млн тонн з 2,75 млн у січні-листопаді 2023 року.

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