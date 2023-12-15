Обсяг торгівлі між Туреччиною та Україною досяг рекордних $8 млрд — Finance.ua

Обсяг торгівлі між Туреччиною та Україною досяг рекордних $8 млрд Сьогодні 07:34 — Казна та Політика

Обсяг торгівлі між Туреччиною та Україною досяг рекордних $8 млрд

Від початку війни обсяг торгівлі між Туреччиною та Україною досяг найвищого історичного показника. Попри війну, турецькі інвестори продовжують реалізацію своїх проєктів в Україні.

Про це виданню Patronlar Dünyası сказав голова правління Турецько-української бізнес-асоціації Бурак Пехліван.

За його словами, обсяг торгівлі між двома країнами досяг найвищого рівня — 8 млрд доларів у 2023 році, що є історичним максимумом. У т.ч. 3 млрд доларів становив експорт.

«Маємо турецькі інвестиції, які досягли приблизно 300 млн дол. за 22 місяці з початку війни. <…> Туреччина залишається країною, яка найбільше інвестує в Україну», — сказав Пехліван.

«Сподіваюся, коли вступить у дію Угода про вільну торгівлю між Туреччиною та Україною, яка була підписана під час візиту нашого президента в Україну 3 лютого 2022 року, за три тижні до війни, але ратифікація якої було відкладена в парламентах через війну, обсяг торгівлі між двома країнами перевищить 10 млрд дол.», — сказав Пехліван.

За словами голови бізнес-асоціації, економіки двох країн не є конкурентними, а взаємодоповнюють одна одну.

«Хоча через війну економіка України скоротилася на 30%, а обсяг її зовнішньої торгівлі зменшився на третину, цьогоріч ми б'ємо черговий рекорд експорту. Сьогодні Туреччина увійшла до трійки лідерів в Україні як за показниками експорту, так й імпорту», — сказав Пехліван.

Він уточнив, що значна частина інвестицій турецького бізнесу в Україні припадає на сферу відновлюваної енергетики. У цій сфері, зокрема, працюють турецькі компанії Güriş, Exim Holding і Pekingtaş Energy.

«Турецькі компанії, особливо ті, що інвестують у сферу відновлюваної енергетики, запізнилися із виходом на український ринок. Однак цей пізній вступ, який зазвичай був недоліком, під час війни перетворився на перевагу. Тому що на сьогодні 90% потужностей вітроенергетики України і 30% потужностей сонячної енергетики знаходяться на території окупованих росією регіонів», — передає видання слова Пехлівана.

Керівник асоціації також нагадав, що турецька будівельна компанія Onur Group є одним із найбільших іноземних інвесторів в Україні, має близько 5 тис. співробітників.

«Це найбільший інвестор країни у сфері будівництва. Його поточні інвестиції перевищують 200 млн дол. І ці інвестиції не лише в будівництво, а загалом у вісім галузей. Ця група настільки вірить у майбутнє країни, що інвестування триває у восьми різних секторах одночасно», — сказав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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