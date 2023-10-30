Туреччина зробила Bayraktar TB3, що може злітати з корабля та піде в серію у 2024 році (відео) — Finance.ua

Туреччина зробила Bayraktar TB3, що може злітати з корабля та піде в серію у 2024 році (відео) Сьогодні 23:41 — Технології&Авто

Туреччина зробила Bayraktar TB3, що може злітати з корабля та піде в серію у 2024 році (відео)

Турецька оборонна компанія Baykar Defence прозвітувала, що її новітній розвідувально-ударний безпілотник Bayraktar TB3 виконав свій перший політ 27 жовтня 2023 року, і ця подія була приурочена до 100-річчя заснування Турецької Республіки.

Зазначається, що перший зліт Bayraktar TB3 відбувся на летовищі навчально-польотного центру в місті Чорлу, на північному заході Туреччині. Водночас, цей новий БПЛА має в першу чергу «морське» призначення, бо це по суті перший безпілотник від Baykar Defense, який зможе злітати та приземлятись на кораблях з польотною палубою, та має складані крила для зберігання в корабельному ангарі.

Компанія Baykar Defence оприлюднила не тільки фото, але й відео із першого польоту Bayraktar TB3. Там ми не можемо побачити, за якою програмою виконувалось перше льотне випробування цього безпілотника, але натомість можемо побачити важливу особливість його характеристик — можливість злітати із коротких злітно-посадкових смуг і на суходолі також, не кажучи вже про авіаносні кораблі.

Перша презентація Bayraktar TB3 відбулась ще у березні поточного року, і вже тоді стали відомі базові характеристики цього розвідувально-ударного БПЛА: довжина фюзеляжу — 8,35 метрів, розмах крил — 14 метрів, максимальна злітна маса — 1450 кг, зокрема бойове навантаження — до 280 кг, озброєння може розміщуватись на 6 вузлах підвіски; силова установка — PD170 від турецької TEI з потужністю 172 к. с

По суті, в цій історії мова про своєрідного «наступника» Bayraktar TB2, який відрізняється і збільшеними габаритами, і розширеними розвідувальними та ударними можливостями.

Зокрема в окремих джерелах стверджується, що на Bayraktar TB3 начебто можна буде варіювати набір бортового обладнання за модульним принципом. І що на цьому безпілотнику, на відміну від Bayraktar TB2, можна буде застосовувати також протитанкові керовані ракети L-UMTAS і бомби Bozok.

За поточними планами, Bayraktar TB3 має піти в серійне виробництво у 2024 році, і в першу чергу призначатиметься саме для ВМС Туреччині, яким такі безпілотники необхідні для укомплектування авіагрупи корабля TGG Anadolu, що початково проектувався під F-35B.

Власне, програма розробки Bayraktar TB3 була зумовлена саме тим, що Туреччині знадобилась альтернатива F-35B, купівля яких для Анкари була заблокована санкціями США, накладеними через контракт Туреччини та рф на поставку ЗРК С-400.

Sundries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.