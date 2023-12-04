Туреччина хоче запустити в 2024 році перший блок АЕС, яку будує «росатом» — Finance.ua

Туреччина хоче запустити в 2024 році перший блок АЕС, яку будує «росатом» Сьогодні 06:07 — Енергетика

Туреччина хоче запустити в 2024 році перший блок АЕС, яку будує «росатом»

Туреччина має намір запустити у роботу в наступному році перший блок АЕС «Аккую», яку на південному сході країни, в провінції Мерсін, будує російський «росатом».

Про це в Анкарі, у виступі на енергетичному саміті заявив міністр промисловості та технологій Туреччини Мехмет Фатіх Каджир.

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«Ми продовжуємо роботу з використання та виробництва альтернативних джерел енергії. Наступного року ми запустимо перший реактор АЕС „Аккую“. Ми продовжуємо наші міжнародні переговори щодо проєктів Сіноп та Ігнеада», — сказав Мехмет Фатіх Каджир.

Міністр також повідомив, що триває робота між турецькими та міжнародними партнерами для реалізації інноваційних проєктів, зокрема невеликих модульних реакторів та реакторів на розплавах солей.

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«Завдяки проривам, які ми вже здійснили та запланували, ми досягнемо наших цілей щодо нульових чистих викидів до 2053 року», — сказав він.

Як відомо, про будівництво АЕС «Аккую» було домовлено у 2010 році, будівництво стартувало лише з 2018 році. Проєкт реалізує російський «росатом». Запланована загальна потужність станції, яка матиме чотири реактори, — 4800 МВт.

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Укрінформ За матеріалами:

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