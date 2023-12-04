Туреччина хоче запустити в 2024 році перший блок АЕС, яку будує «росатом» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Туреччина хоче запустити в 2024 році перший блок АЕС, яку будує «росатом»

Енергетика
15
Туреччина хоче запустити в 2024 році перший блок АЕС, яку будує «росатом»
Туреччина хоче запустити в 2024 році перший блок АЕС, яку будує «росатом»
Туреччина має намір запустити у роботу в наступному році перший блок АЕС «Аккую», яку на південному сході країни, в провінції Мерсін, будує російський «росатом».
Про це в Анкарі, у виступі на енергетичному саміті заявив міністр промисловості та технологій Туреччини Мехмет Фатіх Каджир.
Читайте також
«Ми продовжуємо роботу з використання та виробництва альтернативних джерел енергії. Наступного року ми запустимо перший реактор АЕС „Аккую“. Ми продовжуємо наші міжнародні переговори щодо проєктів Сіноп та Ігнеада», — сказав Мехмет Фатіх Каджир.
Міністр також повідомив, що триває робота між турецькими та міжнародними партнерами для реалізації інноваційних проєктів, зокрема невеликих модульних реакторів та реакторів на розплавах солей.
Читайте також
«Завдяки проривам, які ми вже здійснили та запланували, ми досягнемо наших цілей щодо нульових чистих викидів до 2053 року», — сказав він.
Як відомо, про будівництво АЕС «Аккую» було домовлено у 2010 році, будівництво стартувало лише з 2018 році. Проєкт реалізує російський «росатом». Запланована загальна потужність станції, яка матиме чотири реактори, — 4800 МВт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.