Угорщина і росія підписали план спільного будівництва АЕС — Finance.ua

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Угорщина і росія підписали план спільного будівництва АЕС

Енергетика
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Угорщина і росія підписали план спільного будівництва АЕС
Угорщина і росія підписали план спільного будівництва АЕС
МЗС Угорщини та російська держкорпорація «Росатом» підписали графік будівництва атомної електростанції «Пакш-2».
Про це повідомили міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто та генеральний директор «Росатому» Алєксєй Ліхачов, які відвідали разом будмайданчик у Пакші.
За словами Сійярто, підключення двох нових енергоблоків АЕС до мережі намічено на початок 2030-х років.
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«Це був довгий шлях, але нарешті робота буде пов’язана з реальним будівництвом, а не з паперовою тяганиною», — заявив глава МЗС.
Ліхачов, у свою чергу, запевнив, що держкорпорація приділить проекту «особливу увагу» та направить на нього «найкращі сили».
«Увага до цього проекту буде підвищена», — сказав він.
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росія та Угорщина підписали документи про будівництво на АЕС «Пакш» двох нових енергоблоків № 5 та 6 («Пакш-2») у 2014 році. Загальна вартість проекту оцінювалася у 12,5 млрд євро. У серпні 2022 року угорське управління з атомної енергетики видало «Росатому» ліцензію на будівництво енергоблоків.
У травні поточного року Єврокомісія схвалила поправки до угод про спорудження станції та фінансування проекту. Початок будівництва АЕС «Пакш-2» очікується наприкінці 2024 — на початку 2025 року, повідомляв раніше глава «Росатому».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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