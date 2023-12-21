США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти

47
США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти
США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти
Сполучені Штати переходять до наступного етапу посилення санкцій проти російських нафтових доходів, спрямованих на недопущення обходу «стелі цін» на морське транспортування нафти з рф і посилення контролю за такими діями.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на заяву Міністерства фінансів США
У межах зусиль із забезпечення дотримання «стелі цін» Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США спільно з країнами-партнерами оновили правила дотримання санкцій проти російської нафти.
Читайте також
Зміни спрямовані на посилення процесів атестації та ведення обліку для певних постачальників послуг із транспортування нафти.
Додатково США наклали санкції на компанію-судновласника SUN Ship Management, зареєстровану в Об'єднаних Арабських Еміратах, яка належить підсанкційному російському державному оператору флоту «Совкомфлот».
Під обмеження також потрапили три підпільні трейдери російської нафти, які дозволяли москві обходити «стелю цін» із Гонконгу та ОАЕ.
Читайте також
У грудні 2022 року Захід встановив верхню межу ціни на морський експорт російської нафти на рівні 60 доларів за барель. Санкції також забороняють західним компаніям надавати послуги з перевезення нафти з рф за вищою від «стелі» ціною.
Обмеження змусило росію переорієнтувати продаж нафти на набагато більш віддалені країни, такі як Китай та Індія, а також інвестувати у «тіньові флоти» зі зношених танкерів, які офіційно не відстежуються.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.