США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти — Finance.ua

США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти Сьогодні 12:23

США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти

Сполучені Штати переходять до наступного етапу посилення санкцій проти російських нафтових доходів, спрямованих на недопущення обходу «стелі цін» на морське транспортування нафти з рф і посилення контролю за такими діями.

Про це повідомляє « Європейська правда » з посиланням на заяву Міністерства фінансів США

У межах зусиль із забезпечення дотримання «стелі цін» Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США спільно з країнами-партнерами оновили правила дотримання санкцій проти російської нафти.

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Зміни спрямовані на посилення процесів атестації та ведення обліку для певних постачальників послуг із транспортування нафти.

Додатково США наклали санкції на компанію-судновласника SUN Ship Management, зареєстровану в Об'єднаних Арабських Еміратах, яка належить підсанкційному російському державному оператору флоту «Совкомфлот».

Під обмеження також потрапили три підпільні трейдери російської нафти, які дозволяли москві обходити «стелю цін» із Гонконгу та ОАЕ.

У грудні 2022 року Захід встановив верхню межу ціни на морський експорт російської нафти на рівні 60 доларів за барель. Санкції також забороняють західним компаніям надавати послуги з перевезення нафти з рф за вищою від «стелі» ціною.

Обмеження змусило росію переорієнтувати продаж нафти на набагато більш віддалені країни, такі як Китай та Індія, а також інвестувати у «тіньові флоти» зі зношених танкерів, які офіційно не відстежуються.

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Українська правда За матеріалами:

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