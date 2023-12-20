Останній пакет санкцій ЄС проти росії оцінюється у €2 мільярди на рік — ОП Сьогодні 14:27

Останній пакет санкцій ЄС проти росії оцінюється у €2 мільярди на рік — ОП

Ухвалений Євросоюзом 12-й пакет санкції проти держави-агресора росії сумарно оцінюється у 2 мільярди євро на рік.

Про це в інтерв'ю Українському радіо сказав радник Офісу Президента з питань санкцій, секретар Міжнародної робочої групи з російських санкцій та заступник голови Task Force UA Владислав Власюк.

За його словами, у пакеті, зокрема, з’явилася заборона на імпорт до ЄС скрапленого газу LPG.

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«Це дуже сильний символічний момент, тому що деякі країни продовжували закуповувати і навіть наростили імпорт. Тепер вони не зможуть це робити. По нафті ― є ряд положень, які зроблять набагато складнішим для росії продовжувати порушувати „стелю“ на ціну. По товарах і технологіях ― розширюється перелік заборонених до експорту в росію європейських товарів. Натомість запроваджуються обмеження на імпорт до ЄС російських металів, сплавів тощо. Увесь пакет сумарно оцінюється у 2 млрд євро на рік», — сказав він.

Також, нагадав Власюк, у пакеті ― заборона на імпорт російських алмазів непромислового призначення, в тому числі оброблених у третіх країнах.

«Тобто починається прикриття російської алмазної індустрії», — зазначив він.

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За словами радника ОП, деякі санкції одразу набувають чинності: алмази ― з 1 січня наступного року, торгівля ― одразу, LPG ― поетапна заборона протягом року.

Водночас, вказав він, «не без ложки дьогтю», тому що із забороною на імпорт до ЄС сталі та деяких металевих виробів одночасно запроваджуються винятки і квоти, які близькі до розміру того імпорту, що був, і він поступово знижуватиметься.

«По суті ми говоримо про великий символізм у забороні експорту російської сталі, але насправді він дуже сильно пом’якшується поступовістю заборони та наявністю квот протягом досить тривалого часу», — додав Власюк.

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Індивідуальні санкції, приблизно 140 позицій, в основному стосуються російських компаній, які задіяні у військово-промисловому комплексі, чиновників, винних у примусовій депортації українських дітей, та військових. За його словами, це основні категорії фізичних та юридичних осіб, які потрапили у новий раунд санкцій ЄС.

Радник ОП також прогнозує, що під кінець лютого 2024 року «нас очікують великі санкційні пакети від усіх ключових партнерів».

«Ідентично до того, як це було у 2023-му, коли ухвалили 11-й пакет. Поступово країни-партнери дійшли до феноменальної синхронності. Зараз у санкційній коаліції приблизно 40 країн. Усі між собою спілкуються, усі намагаються один в одного „піддивлятися“ ідеї щодо запровадження санкційних обмежень. Звісно, обмеження з боку Канади та з боку Японії, наприклад, спрацюють по-різному. Але сама ідея комунікації щодо напрямів подальших санкцій присутня. І найважливіше ― це синхронізація по ключових санкціях», — підкреслив Власюк.

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Укрінформ За матеріалами:

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