ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій — Finance.ua
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ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій

Світ
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ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Країни-члени Європейського Союзу посилять моніторинг й обмін даними про танкери, щоб виявляти судна, які перевалюють нафту з судна на судно, приховуючи її російське походження.
Про це повідомляє пресслужба Європейської Ради.
Зазначається, що ЄС запроваджує більш жорсткі правила дотримання, щоб припинити схеми, за якими відбувається обхід санкцій через маніпулювання даними AIS (автоматична система ідентифікації суден. — Ред).
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Крім того, посилений механізм обміну інформацією дозволить краще ідентифікувати судна та суб'єкти, які здійснюють оманливі практики, такі як перевантаження з судна на судно (ship-to-ship) для приховування походження або призначення вантажу під час транспортування російської нафти та нафтопродуктів.
Рада також вирішила запровадити правила повідомлення про продаж танкерів будь-якій третій країні, щоб зробити більш прозорим їхній продаж та експорт, зокрема, у випадку вживаних танкерів, які можуть бути використані для обходу заборони на імпорт російської нафти або нафтопродуктів та обмеження цін G7.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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