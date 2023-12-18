ЄС підтримав 12-й пакет санкцій проти росії — Finance.ua

ЄС підтримав 12-й пакет санкцій проти росії
Рада Європейського Союзу у понеділок, 18 грудня, підтримала 12-й пакет санкцій проти росії.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.
«Тиск на росію повинен системно продовжуватися. Щоб знекровити російську воєнну машину. Щоб агресор відчув ціну розв’язаної війни та дорого заплатив за страждання й руйнування, завдані Україні», — написав він.
Пакет передбачає низку секторальних обмежень. Серед них:
- поступова заборона на імпорт російських алмазів,
- заборона на надання програмного забезпечення для промислового виробництва,
- розширена заборона на імпорт з росії зрідженого нафтового газу, чавуну, чорних металів.
Також вводиться часткова заборона транзиту через росію товарів, що можуть збільшити промислові потужності, а також посилюється механізм обмеження цін на російську нафту.
Крім того, ЄС розширив заборону на експорт компонентів безпілотників й високотехнологічних товарів.
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