ЄС підтримав 12-й пакет санкцій проти росії — Finance.ua

ЄС підтримав 12-й пакет санкцій проти росії Сьогодні 17:36

ЄС підтримав 12-й пакет санкцій проти росії

Рада Європейського Союзу у понеділок, 18 грудня, підтримала 12-й пакет санкцій проти росії.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

«Тиск на росію повинен системно продовжуватися. Щоб знекровити російську воєнну машину. Щоб агресор відчув ціну розв’язаної війни та дорого заплатив за страждання й руйнування, завдані Україні», — написав він.

Пакет передбачає низку секторальних обмежень. Серед них:

поступова заборона на імпорт російських алмазів,

заборона на надання програмного забезпечення для промислового виробництва,

розширена заборона на імпорт з росії зрідженого нафтового газу, чавуну, чорних металів.

Також вводиться часткова заборона транзиту через росію товарів, що можуть збільшити промислові потужності, а також посилюється механізм обмеження цін на російську нафту.

Крім того, ЄС розширив заборону на експорт компонентів безпілотників й високотехнологічних товарів.

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