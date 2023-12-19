У кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів — Finance.ua
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У кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів

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У кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
У кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
Країна-агресор росія планує обходити санкції Євросоюзу проти її алмазів.
Про це заявив речник кремля Дмитро Пєсков на брифінгу у вівторок, 19 грудня.
«Щодо російських алмазів, то це було прогнозовано, до цього готувалися. Не думаю, що відсутні якісь варіанти обходу цих санкцій. Вони є, вони будуть реалізовані», — пообіцяв він.
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На уточнююче питання про те, чи рф має варіанти обходу санкцій проти алмазів і чи будуть вони реалізовані, представник кремля відповів: «Безумовно».
Пєсков запевнив, що «у будь-якому разі робитиметься так, щоб захищати та забезпечувати інтереси» росії.
Також він не бачить великої загрози від заморожування активів оборонних підприємств рф, що також запроваджується 12 пакетом санкцій Євросоюзу.
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«Заморожування активів для оборонних підприємств — це невелика небезпека, тому що якихось активів, які можуть бути заморожені ЄС, звичайно, там немає», — сказав речник кремля.
Пєсков вважає, що «12 пакет свідчить про те, що вже вичерпується ресурс тих областей, де можуть вводитися санкції».

Довідка Finance.ua:

  • Рада Європейського Союзу у понеділок, 18 грудня, підтримала 12-й пакет санкцій проти росії. Пакет передбачає низку секторальних обмежень. Серед них: поступова заборона на імпорт російських алмазів, заборона на надання програмного забезпечення для промислового виробництва, розширена заборона на імпорт з росії зрідженого нафтового газу, чавуну, чорних металів;
  • Україна та керівництво Євросоюзу вже розпочали роботу над наступним, 13-м пакетом санкцій проти росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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