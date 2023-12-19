У Зеленського заявили, що вже працюють з ЄС над 13-м пакетом санкцій проти росії — Finance.ua

У Зеленського заявили, що вже працюють з ЄС над 13-м пакетом санкцій проти росії Сьогодні 12:23

У Зеленського заявили, що вже працюють з ЄС над 13-м пакетом санкцій проти росії

Україна та керівництво Євросоюзу вже розпочали роботу над наступним, 13-м пакетом санкцій проти росії.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

За його словами, пропозиції щодо нового пакету санкцій були доведені до відома Європейської комісії.

«Коли президент говорив з Урсулою фон дер Ляєн ще минулого тижня, ми вже розуміли, які позиції не увійдуть до 12-го пакету. Ми говоримо — не забувайте про ті позиції, які досі не увійшли. Не забувайте про персональні санкції», — сказав Жовква.

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Він додав, що далеко не всі російські «пропагандисти, актори, художники, які вільно подорожують країнами ЄС, отримали персональні санкції».

«Списки є, докази діяльності на благо агресора є, тому потрібно працювати», — заявив представник ОП.

Нагадаємо, в понеділок, 18 грудня Рада ЄС затвердила 12-й пакет санкцій проти рф. Документ, серед іншого, передбачає запровадження заборони імпорту природних і синтетичних алмазів з росії.

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