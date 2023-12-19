У Зеленського заявили, що вже працюють з ЄС над 13-м пакетом санкцій проти росії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Зеленського заявили, що вже працюють з ЄС над 13-м пакетом санкцій проти росії

20
У Зеленського заявили, що вже працюють з ЄС над 13-м пакетом санкцій проти росії
У Зеленського заявили, що вже працюють з ЄС над 13-м пакетом санкцій проти росії
Україна та керівництво Євросоюзу вже розпочали роботу над наступним, 13-м пакетом санкцій проти росії.
Про це в ефірі телемарафону розповів заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.
За його словами, пропозиції щодо нового пакету санкцій були доведені до відома Європейської комісії.
«Коли президент говорив з Урсулою фон дер Ляєн ще минулого тижня, ми вже розуміли, які позиції не увійдуть до 12-го пакету. Ми говоримо — не забувайте про ті позиції, які досі не увійшли. Не забувайте про персональні санкції», — сказав Жовква.
Читайте також
Він додав, що далеко не всі російські «пропагандисти, актори, художники, які вільно подорожують країнами ЄС, отримали персональні санкції».
«Списки є, докази діяльності на благо агресора є, тому потрібно працювати», — заявив представник ОП.
Нагадаємо, в понеділок, 18 грудня Рада ЄС затвердила 12-й пакет санкцій проти рф. Документ, серед іншого, передбачає запровадження заборони імпорту природних і синтетичних алмазів з росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Слово і Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.