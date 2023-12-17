Світ без російських алмазів: як нові санкції вплинуть на економіку рф — Finance.ua

Світ без російських алмазів: як нові санкції вплинуть на економіку рф Сьогодні 23:35

Пряму заборону на імпорт російських алмазів погодили країни G7 («Великої сімки»). Про це йдеться в заяві за підсумками віртуальної зустрічі лідерів. Вводити обмеження будуть поступово., пише uatv.ua

Ембарго на імпорт алмазів, видобутих або перероблених у росії, набуде чинності з 1 січня 2024 року, а заборона на імпорт алмазів, оброблених у третіх країнах, — з 1 березня. До вересня країни G7 розраховують створити механізм перевірки та сертифікації необроблених алмазів.

Як забороняли алмази з рф

Алмази — один із небагатьох видів російського експорту, який не потрапив під скоординовані західні санкції. Як, наприклад, нафта і дорогоцінні метали. Згідно з даними Financial Times, російська компанія стала другим у світі виробником алмазів за обсягом виручки в першій половині 2022 року. Вона склала близько 2 млрд. доларів.

Раніше тільки Сполучені Штати в односторонньому порядку заборонили імпорт російської алмазної сировини у квітні 2022 року. Однак, як і раніше, було дозволено ввезення каменів, які пройшли огранювання в інших країнах. Наприклад, після обробки російських алмазів в Індії вони вважаються виробленими там, а не в росії.

За інформацією видання Time, останні три місяці країни G7 активно обговорювали питання введення санкцій на російські алмази.

«Реалізація заборони на російські алмази у співпраці з нашими партнерам по „Великій сімці“ посилає росії чіткий сигнал: ми не потерпимо використання російських доходів від алмазів для фінансування війни. Ми закликаємо президента Путіна негайно припинити цю невиправдану загарбницьку війну проти України, і ми продовжуватимемо підтримувати українців стільки, скільки буде потрібно», — заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

За словами прем'єр-міністра Бельгії Александра де Кроо, країна підтримує зусилля G7 щодо боротьби з доходами від продажу російських алмазів. Найближчими днями Єврокомісія має намір розглянути питання таких обмежень у 12-му санкційному пакеті.

«Це зайняло деякий час, тому що ми хочемо уникнути того, щоб заборона на алмази була обійдена. Якщо ви зробите це тільки для оптових ринків, то алмази продаватимуться в інші алмазні центри світу, а у нас вони, як і раніше, будуть у магазинах. І для рф це не матиме жодного значення. Повна відстежуваність і повна заборона роздрібних ринків — єдиний спосіб переконатися, що росія більше не буде фінансувати війну за допомогою кривавих алмазів», — сказав бельгійський прем'єр.

Як пише Financial Times, чотири пропозиції щодо системи відстеження алмазів уже були представлені Бельгією, Францією, Індією та Всесвітньою алмазною радою.

Експерти припускають, що заборона на імпорт російської сировини призведе до різкого зростання цін на ці мінерали через підвищений попит з боку ключових гравців алмазної промисловості.

«Добре те, що заходи набудуть чинності з березня наступного року, але незрозуміло, чи поширюватимуться вони на всі російські алмази, ограновані в третіх країнах, на які зараз немає заборони, або тільки на певні розміри, скажімо, понад 1 карат», — сказав президент Індійського центру алмазної торгівлі Ануп Мехта в коментарі виданню Mint.

Вторгнення росії в Україну вже радикально змінило світову алмазну промисловість: російське каміння почало надходити переважно на китайський ринок після того, як великі західні ювелірні компанії бойкотували алмази з рф.

На думку фінансиста Сергія Фурси, будь-які додаткові санкції, які вводять проти росії — це позитивно для України. Але, тим не менш, заборона російських алмазів не є чимось приголомшливим для бюджету рф.

«Сильного економічного удару не буде, тому що алмази — це недорога галузь для рф. Тому, загалом, це приємна дрібниця. Уже немає нічого фундаментального, що можна було б заборонити, і це б серйозно вплинуло на російську економіку. Ключове — це нафта і банківська система», — заявив фінансист.

Думки експертів

Як заборона російських алмазів вплине на ринок дорогоцінних металів? Як росія може обходити санкції і легітимізувати свої «криваві» алмази на легальних ринках? Яким чином нові санкції вплинуть на економіку рф?

Андріц Новак, голова фонду «Нова Країна»: «Європа була головним ринком збуту російських алмазів»

— Цивілізований світ приймає проти росії 12 пакетів санкцій. Деякі з них працюють, але більшість — ні. Багато санкцій росії вдається обходити через треті країни або знаходити альтернативні ринки збуту для тієї продукції, яка заборонена в інших країнах.

Головний російський товар — це газ і нафта, які вже повністю під забороною для продажу на європейському ринку. І росія з непоганим успіхом компенсувала собі цей момент збільшенням продажів в Азії, Африці та арабських країнах.

Головним ринком збуту для російських алмазів була Європа. Тепер рф буде більше продавати на інших ринках — в Індії та Китаї. Безумовно, це будуть менші обсяги виручки і, відповідно, менші податки прийдуть до російських бюджетів різних рівнів від продажу.

Зараз алмази росія продає за демпінговими цінами. Цим користуються Китай та інші азіатські країни.

Для України, звісно, будь-яке зменшення податкових надходжень до російського бюджету — це вже добре. Тому що чим менше російський бюджет отримує грошей, тим менше можливостей у росії фінансувати війну проти України.

Йдеться про 4−7 млрд. доларів на рік. Стільки росія може втратити через заборону продажу алмазів на світовому ринку. Відповідно, на половину цієї суми зменшиться «бюджет війни».

Звичайно, ми б хотіли більш масштабних санкцій проти росії з більш масштабними втратами для російської економіки.

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