Toyota фіксує рекордні показники продажів

Компанія Toyota Motor Corp. зберегла рекордні глобальні продажі в першій половині фінансового року. Зростання в США допомогло нівелювати прохолодні результати в Японії та Китаї.
Що сприяло зростанню подорожей Toyota
За даними компанії, у вересні глобальні продажі — разом із дочірніми Daihatsu Motor Co. і Hino Motors Ltd. — зросли майже на 3% до 949 153 авто. Виробництво піднялося на 9% - до 1 036 106 одиниць.
Toyota зуміла забезпечити загальне зростання, незважаючи на волатильність у Китаї та торговельну напруженість, спричинену митами президента Дональда Трампа на автомобілі та комплектуючі, що імпортуються до США.
Компанія виробляла і продавала рекордну кількість авто сім місяців поспіль цього року, хоча серія пригальмувала в серпні.
Продажі брендів Toyota та Lexus у Китаї та Японії у вересні дещо знизилися, натомість у США зросли на понад 14% завдяки високому попиту на гібриди, які забезпечили 42% загальних продажів у першому півріччі фінроку.
Сукупні продажі за цей період піднялися на 5% - рекорд для шести місяців.
Традиційні міжнародні бренди втрачають позиції в Китаї, де місцеві виробники на чолі з BYD Co. домінують на найбільшому у світі авторинку.
Як відомо, Toyota змогла повернути певну стабільність завдяки популярності повністю електричної bZ3X та гібридних моделей. Водночас скорочення домашнього ринку в Японії створює довгостроковий виклик.
