росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини — Finance.ua

росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини Сьогодні 09:30 — Світ

росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини

росія планує закуповувати запчастини для літаків у низці країн Африки та Азії, де це можливо зробити в обхід санкцій.

Про це повідомляє російське агентство РБК з посиланням на лист заступника голови росавіації, про який розповіли два джерела в авіагалузі.

Асоціація експлуатантів повітряного транспорту (АЕВТ), до якої входять найбільші російські авіакомпанії, запропонувала росавіації включити до списку країн, у яких можна купувати комплектуючі для літаків, Індонезію, Ефіопію, Гонконг, Сінгапур, Південну Корею, Малайзію і Пакистан.

росавіація список погодила, але із застереженням — раніше з авіавладою запитаних країн вона не взаємодіяла.

У листі уточнюється, що ці країни необхідно додати для розширення можливостей ремонту авіаційної техніки, зокрема двигунів.

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«Ці держави та їхні авіаційні адміністрації мають високі результати аудитів ICAO (Міжнародної організації цивільної авіації), що свідчить про належну організацію системи безпеки польотів там», — наводиться обґрунтування перевізників.

Чим викликана необхідність розширити перелік країн, де росія намагається закуповувати авіазапчастини, не повідомляється.

Раніше до списку «схвалених» держав внесли Іран, Єгипет, Узбекистан, Ізраїль, Мексику, Туреччину, Індію, Бразилію, Китай, Велику Британію, ОАЕ, Йорданію, Таїланд, Арубу та Південно-Африканську Республіку.

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Перелік країн затверджено постановою уряду рф від 9 травня 2022 року у відповідь на санкції США, Канади, Євросоюзу проти російської авіаційної галузі.

До санкцій у росії визнавали тільки так звані талони придатності авіавлади США, ЄС, Канади, Бермуд та Ірландії.

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Економічна Правда За матеріалами:

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