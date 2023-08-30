Суд стягнув у дохід держави шість авіадвигунів до «Русланів», що належали російським компаніям — Finance.ua
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Суд стягнув у дохід держави шість авіадвигунів до «Русланів», що належали російським компаніям

Казна та Політика
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Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позовні вимоги Мін'юсту до компаній Volga Dnepr Airlines (Ireland) Limited, Volga-Dnepr Logistics B.V., ТОВ «Волга-Дніпро-москва» і ТОВ «Авіакомпанія Волга-Дніпро» і застосувала до них санкції.
Про це повідомила пресслужба ВАКС.
«Суд ухвалив рішення про стягнення в дохід держави Україна активів у вигляді шести авіаційних двигунів для літаків Ан-124−100 „Руслан“, щодо яких відповідачі могли прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними», — зазначили у пресслужбі.
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Апеляційна скарга на це рішення може бути подана впродовж п’яти днів з дня його проголошення.
Нагадаємо, 16 серпня Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкцій до групи авіаційних компаній «Волга-Дніпро», яка заснована колишнім військовим льотчиком СРСР.
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Група компаній «Волга-Дніпро» — одна з провідних міжнародних груп вантажних компаній з комплексних логістичних послуг, яка використовує транспортні літаки Ан-124−100 «Руслан».
До початку та під час повномасштабного вторгнення рф в Україну «Волга-Дніпро» системно співпрацює з вищим політичним керівництвом рф та бере участь у сприянні збройній агресії росії, зокрема шляхом прихованої доставки до рф військових вантажів, заявили у Мін'юсті.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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