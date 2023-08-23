ВАКС конфіскував майно, яке належить міноборони білорусі — Finance.ua

ВАКС конфіскував майно, яке належить міноборони білорусі
Вищий антикорупційний суд конфіскував складові системи електричного авіаційного пуску, які належали міністерству оборони білорусі.
Про це повідомляє прес-служба ВАКС.
«У понеділок, 21 серпня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позов Міністерства юстиції України до Міністерства оборони Республіки білорусь та застосувала санкцію, передбаченої пунктом 1−1 ч.1 ст. 4 Закону України „Про санкції“. ВАКС стягнув у дохід держави майно, яке належить Міністерству оборони Республіки білорусь, а саме складові системи електричного авіаційного пуску», — інформує суд.
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Нагадаємо, антикорупційний суд розпочав розгляд позову Мін'юсту про конфіскацію низки майна, яке належить російським олігархам-власникам VS Energy Михайлу Воєводіну, Євгену Гінеру і Олександру Бабакову. Зокрема, йдеться про ПрАТ «Кіровоградобленерго»; ПрАТ «Рівнеобленерго»; АТ «Херсонобленерго»; АТ «Чернівціобленерго»; АТ «Житомиробленерго»; ПАТ «Енергетична компанія «Севастопольенерго»; АТ «Хмельницькобленерго» і ПАТ «Миколаївобленерго».
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