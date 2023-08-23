ВАКС конфіскував майно, яке належить міноборони білорусі — Finance.ua
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ВАКС конфіскував майно, яке належить міноборони білорусі

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ВАКС конфіскував майно, яке належить міноборони білорусі
ВАКС конфіскував майно, яке належить міноборони білорусі
Вищий антикорупційний суд конфіскував складові системи електричного авіаційного пуску, які належали міністерству оборони білорусі.
Про це повідомляє прес-служба ВАКС.
«У понеділок, 21 серпня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позов Міністерства юстиції України до Міністерства оборони Республіки білорусь та застосувала санкцію, передбаченої пунктом 1−1 ч.1 ст. 4 Закону України „Про санкції“. ВАКС стягнув у дохід держави майно, яке належить Міністерству оборони Республіки білорусь, а саме складові системи електричного авіаційного пуску», — інформує суд.
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Нагадаємо, антикорупційний суд розпочав розгляд позову Мін'юсту про конфіскацію низки майна, яке належить російським олігархам-власникам VS Energy Михайлу Воєводіну, Євгену Гінеру і Олександру Бабакову. Зокрема, йдеться про ПрАТ «Кіровоградобленерго»; ПрАТ «Рівнеобленерго»; АТ «Херсонобленерго»; АТ «Чернівціобленерго»; АТ «Житомиробленерго»; ПАТ «Енергетична компанія «Севастопольенерго»; АТ «Хмельницькобленерго» і ПАТ «Миколаївобленерго».
За матеріалами:
Слово і Діло
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