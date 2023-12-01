Єврокомісія оновила авіаційний «чорний список»: у ньому залишаються 22 авіакомпанії з рф — Finance.ua

Єврокомісія оновила авіаційний «чорний список»: у ньому залишаються 22 авіакомпанії з рф
До авіаційного «чорного списку» Європейської комісії, який забороняє польоти в повітряному просторі ЄС, додали іракську компанію Fly Baghdad з міркувань безпеки польотів та залишили чинною заборону для польотів для 22 російських авіакомпаній.
Таку інформацію оприлюднили на сайті Європейської Комісії.
«Європейська комісія оновила Перелік ЄС з авіаційної безпеки (EU Air Safety List) з авіакомпаніями, які є суб'єктами заборони на операції в межах Європейського Союзу, внаслідок невідповідності міжнародним стандартам безпеки… Після оновлення компанія Fly Baghdad була включена до переліку, на підставі занепокоєнь з безпеки з боку Агентства з авіаційної безпеки ЄС (EASA)», — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, після оновлення переліку, для 129 авіакомпаній польоти в небі ЄС є забороненими. Серед них — 101 авіакомпанія, що сертифіковані в 15 державах, у зв’язку із неналежним контролем безпеки з боку авіаційних органів цих країн.
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До чорного списку входять також 22 авіакомпанії, що сертифіковані в росії, а також 6 окремих авіакомпаній з інших держав на основі серйозних порушень з точки зору авіаційної безпеки, — по одній компанії з Зімбабве, Венесуели, Суринаму, Ірану, та двох компаній, що сертифіковані в Іраку.
Згадане рішення одноголосно прийнято європейськими експертами з авіаційної безпеки в рамках Комітету ЄС з авіаційної безпеки під головуванням Європейської комісії та за підтримки EASA. Висновки експертів ґрунтуються на міжнародних стандартах з безпеки, що визначені Міжнародною організацією цивільної авіації (ICAO).
Як вже повідомлялося, заборона на польоти в ЄС для російських авіакомпаній, а також заборона на постачання до росії авіаційних запасних частин та технологій є частиною секторальних обмежувальних заходів, які ЄС застосував проти країни-агресора після її вторгнення в Україну.
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