Євроконтроль продовжив на 2024 рік підтримку авіасектору України — Finance.ua

Євроконтроль продовжив на 2024 рік підтримку авіасектору України
Постійна комісія Європейської асоціації з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) продовжила роботу Європейського фонду добровільної аеронавігаційної солідарності на 2024 рік для підтримки України та Молдови.
Рішення ухвалено на засіданні 29 листопада, повідомив на своїй сторінці у Facebook директор «Украероруху» Андрій Ярмак, назвавши це рішення історичним.
Як і цьогоріч Фонд дозволить «Украероруху» здійснювати операційну діяльність та створить передумови для відновлення послуг у повітряному просторі країни після завершення військових дій, зазначив Ярмак.
«Ми активно працюємо над можливостями швидкого повоєнного відновлення аеронавігаційного обслуговування в повітряному просторі України, що є ключовою умовою для початку польотів цивільної авіації», — наголосив голова «Украероруху».
Він пояснив, що насамперед — це збереження підприємства та інфраструктури, колективу та його професійних навичок.
У листопаді 2022 року 41 держава-член Євроконтролю створила два добровільних фонди солідарності для підтримки держав-членів у кризових ситуаціях повітряного руху з причин, що від них не залежать. Перший — фонд пожертвувань Україні та Молдові розміром €46,5 млн, і другий — у формі позики €46,1 млн Естонії, Литві, Латвії та Польщі.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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