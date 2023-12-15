Зеленський назвав країни, які нададуть Україні нові пакети допомоги — Finance.ua
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Зеленський назвав країни, які нададуть Україні нові пакети допомоги

Казна та Політика
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Зеленський назвав країни, які нададуть Україні нові пакети допомоги
Зеленський назвав країни, які нададуть Україні нові пакети допомоги, Фото: president.gov.ua
Президент Володимир Зеленський запевнив, що пакетів підтримки України буде більше, і назвав країни, які їх нададуть.
Про це він сказав у своєму відеозверненні, яке записав у Львові, після повернення до України після низки закордонних візитів.
«Я повернувся в Україну з рішенням щодо Євросоюзу і іншими речами, які посилять ППО. Пакетів підтримки теж буде більше. Був хороший Саміт з північними країнами. Наші друзі, я дякую вам за підтримку. Сильні рішення. Данія — пакет на мільярд доларів для захисту неба, артилерія, багато чого ще. Норвегія — новий пакет, більше 400 мільйонів доларів, зокрема ППО. Фінляндія теж готує новий пакет. Ісландія готує програму довготривалої фінансової підтримки, дуже вагомо. Швеція — теж новий пакет. Є сильна заява Саміту Україна — Північна Європа. Ще один політичний снаряд, який наближає нашу перемогу», — сказав Зеленський.
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Також він поінформував про візит в Аргентину.
«Візит в Аргентину — фактично перезапускаємо відносини з усім регіоном Латинської Америки. Дякую, що почув чіткі слова підтримки», — зазначив президент.
Окрім того, Зеленський розповів про свій візит у Сполучені Штати. Зокрема, про відвідування бази у Вісбадені в Німеччині, де розташоване командування військ США у Європі та Африці.
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«Потужно там наші хлопці військові працюють. Звичайно, були зустрічі з партнерами, які нас посилять. І візит у Вашингтон. Президент Байден, його команда, міністр Остін, генерал Браун, конгрес, обидві палати, обидві партії, спікер Джонсон. Я чув слова поваги до нашого народу, до нашої боротьби. Важливі поради, важливі домовленості», — сказав Зеленський.
Він подякував партнерам за підтримку.
«Очікую, що конгрес найближчим часом ухвалить необхідне рішення. Ми маємо перемогти, щоб не відбулося, ми працюємо, б'ємося та збільшуємо силу нашої прекрасної України», — підкреслив Зеленський.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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