Зеленський назвав країни, які нададуть Україні нові пакети допомоги — Finance.ua

Зеленський назвав країни, які нададуть Україні нові пакети допомоги Сьогодні 13:01 — Казна та Політика

Зеленський назвав країни, які нададуть Україні нові пакети допомоги, Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський запевнив, що пакетів підтримки України буде більше, і назвав країни, які їх нададуть.

Про це він сказав у своєму відеозверненні , яке записав у Львові, після повернення до України після низки закордонних візитів.

«Я повернувся в Україну з рішенням щодо Євросоюзу і іншими речами, які посилять ППО. Пакетів підтримки теж буде більше. Був хороший Саміт з північними країнами. Наші друзі, я дякую вам за підтримку. Сильні рішення. Данія — пакет на мільярд доларів для захисту неба, артилерія, багато чого ще. Норвегія — новий пакет, більше 400 мільйонів доларів, зокрема ППО. Фінляндія теж готує новий пакет. Ісландія готує програму довготривалої фінансової підтримки, дуже вагомо. Швеція — теж новий пакет. Є сильна заява Саміту Україна — Північна Європа. Ще один політичний снаряд, який наближає нашу перемогу», — сказав Зеленський.

Читайте також Зеленський заявив, що чекає на Україну без допомоги від Заходу

Також він поінформував про візит в Аргентину.

«Візит в Аргентину — фактично перезапускаємо відносини з усім регіоном Латинської Америки. Дякую, що почув чіткі слова підтримки», — зазначив президент.

Окрім того, Зеленський розповів про свій візит у Сполучені Штати. Зокрема, про відвідування бази у Вісбадені в Німеччині, де розташоване командування військ США у Європі та Африці.

Читайте також Військова та фінансова допомога від Заходу: що відомо про перспективи на 2024 рік

«Потужно там наші хлопці військові працюють. Звичайно, були зустрічі з партнерами, які нас посилять. І візит у Вашингтон. Президент Байден, його команда, міністр Остін, генерал Браун, конгрес, обидві палати, обидві партії, спікер Джонсон. Я чув слова поваги до нашого народу, до нашої боротьби. Важливі поради, важливі домовленості», — сказав Зеленський.

Він подякував партнерам за підтримку.

«Очікую, що конгрес найближчим часом ухвалить необхідне рішення. Ми маємо перемогти, щоб не відбулося, ми працюємо, б'ємося та збільшуємо силу нашої прекрасної України», — підкреслив Зеленський.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.