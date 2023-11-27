Військова та фінансова допомога від Заходу: що відомо про перспективи на 2024 рік — Finance.ua

Військова та фінансова допомога від Заходу: що відомо про перспективи на 2024 рік Вчора 21:06

Військова та фінансова допомога від Заходу: що відомо про перспективи на 2024 рік

Україна наступного року розраховує отримати від США, Євросоюзу та МВФ більше ніж 40 мільярдів доларів фінансової допомоги, щоб покрити дефіцит бюджету. Крім того, для успіху ЗСУ на фронті ключовою залишається західна військова допомога.

Хоча союзники обіцяли підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно», за місяць до нового року ситуація з наданням допомоги залишається невизначеною: є цифри на папері, але переважно вони не затверджені. «Слово і діло» розібралось у перспективах військової та фінансової допомоги Україні на 2024 рік.

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Головним донором України залишаються США, і саме там ситуація є найбільш невизначеною. Ще у жовтні президент Джо Баден запропонував Конгресу схвалити в одному пакеті фінансування на Ізраїль, Україну та деякі інші потреби. На Україну там було передбачено понад 61 млрд доларів, у тому числі 11,8 млрд прямої бюджетної підтримки.

Однак новий спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон виступив за те, щоб розглядати надання допомоги Україні та Ізраїлю окремо. У результаті законопроєкт ще не було розглянуто, а два тимчасові бюджети США ухвалили без фінансування для України та Ізраїлю.

За інформацією ЗМІ, лідер більшості в Сенаті Чак Шумер планує провести голосування щодо запиту Байдена 4 грудня. Вдасться це чи ні, поки що під питанням.

Європейський Союз хоче протягом чотирьох років виділити Україні 20 млрд євро — по 5 млрд євро на рік. Але поки що план під загрозою через опір окремих країн.

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У ЄС також хочуть зробити більш прогнозованою фінансову допомогу для України та схвалити її одразу на чотири роки в обсязі 50 млрд євро — 12,5 млрд євро на рік. Проти цього плану виступають Угорщина та Словаччина, зокрема Віктор Орбан запропонував розділити суму надвоє. Тому рішення ще не ухвалено.

Німеччина збиралася вдвічі збільшити військову допомогу Україні у 2024 році - до 8 млрд євро. Але через «дірку» у бюджеті у розмірі 60 млрд переговори щодо цього було відкладено, щоб знайти вихід із кризи.

Канада та Норвегія збираються наступного року закласти для України 0,8 млрд і 0,6 млрд євро військової допомоги відповідно. Рішення ще чекає на схвалення.

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Нідерланди зарезервували для України 2,5 млрд євро військової допомоги наступного року, Данія — 0,5 млрд. Південна Корея та Японія передбачили фінансову підтримку у розмірі 0,4 млрд та 0,2 млрд доларів.

Велика Британія на наступний рік зарезервувала для України 0,5 млрд доларів фінансової допомоги і ще має схвалити 2,7 млрд євро військовою.

Крім того, Україна розраховує у 2024 році отримати 5,4 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду. Але це залежатиме від виконання структурних маяків.

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