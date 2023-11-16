ЄС узгодив 12-й пакет санкцій проти росії — Finance.ua

ЄС узгодив 12-й пакет санкцій проти росії
До Ради ЄС подали пропозиції щодо 12-го пакету санкцій проти росії у відповідь на російську агресію.
Про це повідомили у Європейській службі зовнішніх справ.
Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель разом із Єврокомісією пропонують:
- запровадити санкції проти ще понад 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України.
- ухвалити нові заборони на імпорт та експорт;
- посилити «стелю» цін на нафту та протидію обходу санкцій ЄС.
Санкції пропонують запровадити проти представників військового, оборонного та ІТ-секторів рф. А також:
- проти тих, хто організував нещодавні «вибори» на окупованих територіях України;
- проти відповідальних за примусове «перевиховання» українських дітей;
- проти людей, які поширюють дезінформацію та пропаганду на підтримку війни проти України.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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