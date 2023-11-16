ЄС узгодив 12-й пакет санкцій проти росії — Finance.ua
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ЄС узгодив 12-й пакет санкцій проти росії

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ЄС узгодив 12-й пакет санкцій проти росії
ЄС узгодив 12-й пакет санкцій проти росії
До Ради ЄС подали пропозиції щодо 12-го пакету санкцій проти росії у відповідь на російську агресію.
Про це повідомили у Європейській службі зовнішніх справ.
Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель разом із Єврокомісією пропонують:
  • запровадити санкції проти ще понад 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України.
  • ухвалити нові заборони на імпорт та експорт;
  • посилити «стелю» цін на нафту та протидію обходу санкцій ЄС.
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Санкції пропонують запровадити проти представників військового, оборонного та ІТ-секторів рф. А також:
  • проти тих, хто організував нещодавні «вибори» на окупованих територіях України;
  • проти відповідальних за примусове «перевиховання» українських дітей;
  • проти людей, які поширюють дезінформацію та пропаганду на підтримку війни проти України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
hromadske.tv
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