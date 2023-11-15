Алмази, нафта і верстати: ЗМІ дізналися зміст 12-го пакету санкцій ЕС проти росії — Finance.ua

Алмази, нафта і верстати: ЗМІ дізналися зміст 12-го пакету санкцій ЕС проти росії Вчора 17:48

Алмази, нафта і верстати: ЗМІ дізналися зміст 12-го пакету санкцій ЕС проти росії

У 12-му пакеті європейських санкцій проти росії серед іншого буде запроваджено заборону на імпорт російських алмазів, скориговано нафтові санкції та розширено заборону на експорт до рф верстатів.

Про це пише Bloomberg , журналістам якого вдалося ознайомитися з документами ЄС.

«Основна мета нового пакету санкцій полягає в подальшому придушенні здатності Кремля обходити санкції ЄС і годувати свою військову машину, а також урізати джерела доходів москви», — пише видання.

Згідно з проєктом, санкційний пакет передбачає довгоочікувану заборону на російські алмази з 1 січня, а також поступове введення непрямої заборони на імпорт російських алмазів, оброблених у третіх країнах.

У нафтовій сфері ЄС планує запровадити додаткові жорсткіші умови страхування, продажу та оренди танкерів, що перевозять російську нафту. Раніше запроваджені санкції дозволяли європейським танкерам і страховим компаніям працювати з російською нафтою за умови, що вона продається за ціною нижче встановленої стелі у 60 доларів. Однак на практиці різні маніпуляції давали змогу європейцям перевозити та страхувати російську нафту навіть по вищій ціні.

Нові обмеження не лише дозволять навести лад у співпраці європейців з росіянами, але й мають ускладнити росії створення власного тіньового флоту танкерів.

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Окрім нафти, алмазів і верстатів нові санкції зачеплять торгівлю іншими товарами, що використовуються у військовому виробництві - хімікати, літієві батареї, термостати, двигуни та сервомотори для безпілотників. Пропозиції включають також обмеження на імпорт з росії зрідженого пропану, чавуну та шпигелейзену, мідного дроту, алюмінієвого дроту, фольги і труб.

Якщо пропозиції будуть схвалені, до списку організацій, торгівлю з якими обмежено, буде додано понад 30 компаній, включаючи фірми в Казахстані, Узбекистані, Сінгапурі та кілька російських машинобудівних компаній.

ЄС також пропонує:

заборонити росіянам займати посади в європейських компаніях, які надають послуги у галузі криптоактивів;

заборонити надання програмного забезпечення для управління підприємствами та для промислового проектування та виробництва;

запровадити для європейських компаній, які належать росіянам, систему дозволів на переказ коштів з ЄС;

ввести вимогу до експортерів вносити в контракти пункти про заборону реекспорту до росії окремих товарів.

УНІАН За матеріалами:

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