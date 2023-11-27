Одна з країн НАТО готує трирічний пакет допомоги для України — Finance.ua

Одна з країн НАТО готує трирічний пакет допомоги для України Сьогодні 09:30 — Казна та Політика

Одна з країн НАТО готує трирічний пакет допомоги для України

Уряд Литви планує затвердити трирічний план військової та іншої допомоги Україні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками переговорів зі своєю литовською колегою Інгрідою Шимоніте.

До пакету буде включена допомога одразу за кількома напрямками: лікування, реабілітація та навчання воїнів Сил оборони, проведення гуманітарного та військового розмінування, а також ремонт військової техніки.

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Крім того, Шмигаль розповів, що Литва ухвалила позитивне рішення щодо звернення про надання Україні засобів РЕБ литовського виробництва для протидії дронам рф.

«З початку повномасштабного вторгнення росії Литва надала Україні допомогу більш ніж на 1 млрд євро. За останні місяці ми також отримали броньовані машини, амуніцію, радіолокаційне обладнання, морські радари», — наголосив прем'єр.

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Нагадаємо, що у листопаді Литва відправила Україні одразу кілька пакетів допомоги. Так, цього тижня ЗСУ отримали 3 млн патронів від цієї країни. А до цього Литва передала українській армії ракетні установки NASAMS та необхідне обладнання для них.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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