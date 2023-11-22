ЄС виділив Україні ще 1,5 млрд євро макрофіну — Finance.ua

ЄС виділив Україні ще 1,5 млрд євро макрофіну
Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила у середу, що ЄС виділив новий транш макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1,5 мільярда євро.
Про це вона повідомила у соцмережі Х.
«Європейське фінансування підтримало економічну стабільність і державні послуги України з початку війни росії», — написала вона.
Президентка ЄК також зазначила, що зараз підтримка України Євросоюзом досягла 85 мільярдів євро.
«Прийде більше. Ми запропонували 50 мільярдів євро для України до 2027 року», — додала вона.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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