Зеленський заявив, що чекає на Україну без допомоги від Заходу — Finance.ua

Зеленський заявив, що чекає на Україну без допомоги від Заходу Сьогодні 16:02 — Казна та Політика

Зеленський заявив, що чекає на Україну без допомоги від Заходу

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що в разі припинення надходження Західної військової допомоги Україні доведеться воювати так само, як це було на початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Про це глава держави сказав на спільній пресконференції з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере в Осло.

Зокрема, у президента запитали, чи може Україна перемогти у війні без конкретної військової допомоги від Європейського Союзу і США.

«Як ви знаєте, протягом перших днів повномасштабної війни — від 24 лютого ми дійсно були наодинці. І це було складно і дуже важко. Трагічний період для нас і нашого народу. І ви бачили, як це для нас було. Нас майже окупували. Але ми нікуди не втекли. Ми не виїхали і ми прийняли цей бій», — сказав Зеленський.

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«Коли ви питаєте, чи можливо це робити без допомоги? Це можливо робити так, як це було. Тобто, я маю на увазі, що це складно, ви втрачаєте багато людей. І якщо ви не хочете втрачати життя ваших людей, дітей… Вам безумовно потрібен справжній потужний щит оборони. Починаючи з літаків і закінчуючи артилерією. Немає значення. Я говорю про те, що нам це потрібно», — додав президент.

«Якщо світ, Європа об'єднуються навколо України — це важливо для нас. Безумовно, не можна перемогти без допомоги, але й програти також не можна, тому що це єдине, що у вас є - ваша держава», — сказав Зеленський.

Довідка Finance.ua:

президент США Джо Байден на зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі у вівторок оголосив, що підписав указ про виділення військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів;

раніше законопроект про виділення великого пакету фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування у Сенаті США. Байден різко відреагував на провал голосування Сенату щодо допомоги Україні. Він поклав відповідальність за це на республіканців;



адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість підтримати низку вимог республіканців щодо перетину кордонів, щоб забезпечити нову допомогу для України та Ізраїлю в законопроєкті про додаткове фінансування.

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УНІАН За матеріалами:

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