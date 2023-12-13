Байден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Байден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

Казна та Політика
100
Байден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
Байден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
Президент США Джо Байден на зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі у вівторок оголосив, що підписав указ про виділення військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів.
Про це повідомляє «Європейська правда».
«Я підписав рішення про виділення ще 200 мільйонів доларів (військової допомоги. — Ред.) шляхом списання майна Міністерства оборони для України. Вони прийдуть швидко», — сказав Байден перед початком двосторонніх переговорів із Зеленським.
Читайте також
Він не уточнив, що входить до нового пакета допомоги.
Американський лідер також наголосив на необхідності для Конгресу США схвалити додаткове фінансування для Києва, бо якщо цього не станеться, для путіна це стане «різдвяним подарунком».
Водночас Байден сказав Зеленському, що «ми (Сполучені Штати. — Ред.) будемо стояти на вашому боці», навіть якщо республіканці заблокують пакет допомоги.
Читайте також
Нагадаємо, Конгрес США досі не схвалив запит Байдена на додаткове фінансування для допомоги Україні через спротив частини республіканців. 6 грудня законопроєкт про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті.
За даними джерел, адміністрація Байдена розглядає можливість поступок щодо міграційної політики для того, щоб забезпечити нову допомогу для України та Ізраїлю в законопроєкті про додаткове фінансування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.