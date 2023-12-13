Байден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн — Finance.ua

Байден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн Сьогодні 10:01 — Казна та Політика

Байден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

Президент США Джо Байден на зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі у вівторок оголосив, що підписав указ про виділення військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів.

Про це повідомляє « Європейська правда ».

«Я підписав рішення про виділення ще 200 мільйонів доларів (військової допомоги. — Ред.) шляхом списання майна Міністерства оборони для України. Вони прийдуть швидко», — сказав Байден перед початком двосторонніх переговорів із Зеленським.

Читайте також США до кінця року виділять Україні ще партію військової допомоги — Білий дім

Він не уточнив, що входить до нового пакета допомоги.

Американський лідер також наголосив на необхідності для Конгресу США схвалити додаткове фінансування для Києва, бо якщо цього не станеться, для путіна це стане «різдвяним подарунком».

Водночас Байден сказав Зеленському, що «ми (Сполучені Штати. — Ред.) будемо стояти на вашому боці», навіть якщо республіканці заблокують пакет допомоги.

Читайте також Без допомоги США вже в січні можуть виникнути проблеми з соцвиплатами — голова бюджетного комітету Ради

Нагадаємо, Конгрес США досі не схвалив запит Байдена на додаткове фінансування для допомоги Україні через спротив частини республіканців. 6 грудня законопроєкт про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті.

За даними джерел, адміністрація Байдена розглядає можливість поступок щодо міграційної політики для того, щоб забезпечити нову допомогу для України та Ізраїлю в законопроєкті про додаткове фінансування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.