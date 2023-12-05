Якщо не буде коштів на допомогу Україні, поставки зброї припиняться, — радник Байдена Сьогодні 10:30 — Казна та Політика

Якщо не буде коштів на допомогу Україні, поставки зброї припиняться, — радник Байдена

У Сполучених Штатів Америки закінчуються кошти для допомоги Україні, і якщо Конгрес не схвалить фінансування, поставки зброї Києву можуть припинитися.

Таку заяву зробив під час брифінгу радник президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

«Без дій Конгресу у Адміністрації президента до кінця року закінчаться ресурси для надання більшої кількості зброї та обладнання для України і для надання озброєння з американських військових запасів без шкоди нашій власній військовій готовності. Ресурси, які Конгрес надав для України та інших потреб у сфері національної безпеки, зупинили російське просування в Україні, допомогли Україні досягти суттєвих військових перемог, включаючи відвоювання понад 50% території, яку росія окупувала», — зазначив він.

За його словами, зараз все залежить від Конгресу. Саме Конгрес повинен вирішити, чи продовжувати підтримку України в її боротьбі за свободу, або «Конгрес буде ігнорувати уроки, які ми вивчили з історії, і дозволить путіну переважати».

Він нагадав, що у США закінчуються гроші і «майже закінчився час». Салліван закликав Конгрес схвалити запит Байдена на фінансування, який посилить нацбезпеку США і дозволить допомогти Україні в її боротьбі проти російської агресії.

«Якщо не буде фінансування для надання зброї Україні, ми просто не зможемо продовжувати передавати зброю», — додав він.

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Нагадаємо, директор Офісу менеджменту і бюджету США Шаланда Янг направила до Конгресу терміновий лист про необхідність затвердити фінансування допомоги Україні. До кінця 2023 року ресурси для підтримки Києва повністю вичерпаються.

Зазначимо, що президент США Джо Байден подав запит до Конгресу на додаткове фінансування у розмірі понад 100 млрд доларів ще в жовтні 2023 року. Примітно, що найбільша частка фінансування, 61,4 мільярда доларів, була передбачена саме для України. Також там були передбачені гроші для Ізраїлю.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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