Білий дім: виділені для України кошти закінчаться цього місяця — Finance.ua
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Білий дім: виділені для України кошти закінчаться цього місяця

Казна та Політика
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Білий дім: виділені для України кошти закінчаться цього місяця
Білий дім: виділені для України кошти закінчаться цього місяця
В Адміністрації американського президента Джо Байдена попередили лідерів Конгресу США, що виділені кошти для допомоги Україні закінчаться до кінця цього року і що це може сприяти перемогам росії.
Про це йдеться у листі директорки Адміністративно-бюджетного управління США Шаланди Янг до лідерів Конгресу, який наводить Financial Times.
Директорка Адміністративно-бюджетного управління США Шаланда Янг написала лідерам Республіканської і Демократичної партій: «Без дій Конгресу до кінця року у нас закінчаться ресурси для закупівлі більшої кількості зброї та обладнання для України, а також для надання обладнання з військових запасів США».
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Вона підкреслила, що відмова Конгресу схвалити нову підтримку «поставить Київ на коліна на полі бою», а також «збільшить ймовірність воєнних перемог росії».
«Немає ніякого чарівного горщика з фінансуванням, який би допоміг нам впоратися з цим завданням. У нас закінчилися гроші і майже закінчився час», — заявила вона.
Шаланда Янг нагадала, що вже зараз пакети військової допомоги Україні від США стали меншими.
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Вона додала, що підтримка США має вирішальне значення і не може бути замінена іншими.
«Якщо економіка України впаде, вони не зможуть продовжувати воювати, і крапка. путін це добре розуміє, саме тому росія зробила руйнування української економіки центральним елементом своєї стратегії - що ви можете бачити в її атаках на український експорт зерна та енергетичну інфраструктуру», — пояснює Шаланда Янг.
Янг також заявила, що гроші для України принесуть користь американській економіці.
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Нагадаємо, спікер Палати представників Майк Джонсон висловлював впевненість, що Конгрес США зможе прийняти додаткові кошти на допомогу Ізраїлю та Україні до свят.
У вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України, а також видатки на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону. Але ініціатива гальмувала через спротив ультраправих республіканців у Палаті представників, чий новий спікер Майк Джонсон запропонував розділити допомогу Україні та Ізраїлю.
Лідери Конгресу США сподівалися до Різдва мобілізувати голоси для додаткової військової допомоги для України та Ізраїлю, а також для вдосконалення імміграційної системи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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