Україна та США підписали договір щодо посиленого моніторингу військової допомоги — Finance.ua
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Україна та США підписали договір щодо посиленого моніторингу військової допомоги

Казна та Політика
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Україна та США підписали договір щодо посиленого моніторингу військової допомоги
Україна та США підписали договір щодо посиленого моніторингу військової допомоги, Фото: AP Photo
Сполучені Штати Амерки та Україна домовилися про посилення моніторингу кінцевого використання американської зброї.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
«Розширений моніторинг кінцевого використання зброї передбачає регулярні інвентаризації, спільні фізичні перевірки з партнерами та спецперевірки», — сказано в повідомленні.
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Тепер Міноборони забезпечить додаткову прозорість щодо зберігання та використання іноземної зброї.
«Всі країни, які надають нам зброю, будуть впевнені, що ця зброя не потрапить в чужі руки, що її контролює виключно уряд, і що вона використовується в законний спосіб. Зі свого боку, Україна робить для цього максимум», — прокоментував заступник міністра оборони Юрій Джигир.
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За домовленістю, посадові особи ЗСУ проходять підготовку щодо використання спеціальних електронних пристроїв та проводять інвентаризації на арсеналах, базах, складах по всій Україні. Необхідний нагляд за наявністю, обліком та дотриманням належних умов збереження відтепер здійснюватиме Міноборони з іноземними партнерами.
Так, фахівці США регулярно братимуть участь у спільних перевірках на місцях та консультуватимуть з необхідних питань, адже «Моніторинг кінцевого використання товарів оборонного призначення, наданих США — це спільна відповідальність країни-партнера та Уряду США», — сказано у Концепції.

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За матеріалами:
Finance.ua
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