В Міноборони назвали пріоритети витрат з бюджету на 2024 рік — Finance.ua
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В Міноборони назвали пріоритети витрат з бюджету на 2024 рік

Казна та Політика
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В Міноборони назвали пріоритети витрат з бюджету на 2024 рік
В Міноборони назвали пріоритети витрат з бюджету на 2024 рік
У Міністерстві оборони України назвали ракетне озброєння та боєприпаси пріоритетами бюджету на 2024 рік. Їх закуповуватимуть в першу чергу.
Про це повідомила пресслужба відомства у п’ятницю, 24 листопада.
За словами заступника міністра Юрія Джигіра, на закупівлю ракет і боєприпасів у 2024 році піде 175 млрд гривень, а на військову техніку — близько 80 млрд гривень.
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Наступний пріоритет — поточний ремонт пошкодженої техніки та закупівля запасних частин.
«Урядом перед міністерством поставлено завдання максимально контрактувати озброєння і військову техніку українського виробника. І за нашими оцінками, більше 190 мільярдів гривень з коштів, які будуть контрактуватися у наступному році, залишаться у вітчизняного виробника», — сказав чиновник.

Довідка Finance.ua:

  • раніше Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2024 рік. У ньому закладено доходи на рівні 1,768 трлн гривень та витрати на рівні 3,35 трлн гривень. Майже 50% витрат — на оборону. Так, на потреби Міністерства оборони передбачено понад 1 трлн 164 млрд гривень;
  • у 2023 році Верховна Рада додатково зекономила понад 40 млн грн та пропонує перенаправити ці кошти на потреби Збройних сил України;
  • 21 місто сумарно спрямувало 3,8 млрд грн на потреби Сил оборони, тоді як на благоустрій витратили 12,8 млрд грн.

Як змінювалися видатки на оборону за роки незалежності України

За матеріалами:
Слово і Діло
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