США виділили безповоротну допомогу для енергетики України — Finance.ua

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США виділили безповоротну допомогу для енергетики України

Енергетика
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США виділили безповоротну допомогу для енергетики України
США виділили безповоротну допомогу для енергетики України
Уряд США зробить перший грантовий внесок до Фонду підтримки енергетики України на 25 млн доларів (23 млн євро). Угоду про це підписали Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Секретаріат Енергетичного Співтовариства.
Про це повідомляє прес-служба Міненерго.
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Загальна сума зобов’язань щодо внесків від спонсорів до Фонду підтримки енергетики України сягнула 329 млн євро. З них на рахунок Фонду фактично перераховано близько 192 млн євро від 15 спонсорів державного та приватного секторів з різних держав. Решта суми — анонсовані та формалізовані внески, які очікуються на рахунку Фонду найближчим часом.
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Куди підуть кошти

Кошти використовуються для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення енергетичних компаній, повідомили в прес-службі.
Зокрема, у період з 1 січня по 27 листопада 2023 року в межах Фонду укладено 132 угоди про закупівлю енергетичного обладнання, палива та матеріалів на загальну суму в майже 100 млн євро.
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Фонд підтримки енергетики України був створений навесні 2022 року, він дає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати суттєву підтримку українському енергетичному сектору.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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