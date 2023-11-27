Енергоспівтовариство схвалює рішення НКРЕКП щодо підвищення прайс-кепів на енергоринку — Finance.ua
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Енергоспівтовариство схвалює рішення НКРЕКП щодо підвищення прайс-кепів на енергоринку

Енергетика
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Енергоспівтовариство схвалює рішення НКРЕКП щодо підвищення прайс-кепів на енергоринку
Енергоспівтовариство схвалює рішення НКРЕКП щодо підвищення прайс-кепів на енергоринку
Секретаріат Енергетичного Співтовариства схвалює рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), щодо розширення цінових обмежень (прайс-кепи) на ринку електроенергії.
Про це повідомляє в повідомленні Секретаріат Енергетичного співтовариства.
«Нове рішення є позитивним кроком до подальшої лібералізації ринку електроенергії та стимулюватиме імпорт, а отже, підвищить надійність постачання в Україні взимку», — йдеться в ньому.
В Секретаріаті розповіли, що у години пікового навантаження прайс-кепи були збільшені і в цей час максимальна вартість електроенергії на українському енергоринку може складати 191 євро/МВт-год. Зазначається, що рішення щодо перегляду прайс-кепів не впливає на підхід до розробки цінових обмежень, запроваджений НКРЕКП 27 червня 2023 року та який був оцінений Секретаріатом.
Раніше голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський заявляв, що прайс-кепи були збільшені для того, щоб наблизити правила українського енергоринку до правил ЄС.
За матеріалами:
РБК-Україна
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