Економіка США зростає швидше, ніж очікувалося — Reuters Вчора 13:30 — Світ

Економіка США зростає швидше, ніж очікувалося — Reuters

Економіка США, яка вважається найбільшою у світі, у III кварталі продемонструвала швидше зростання, ніж очікувалося, причому ВВП за цей період збільшився до 5,2% у річному обчисленні.

Такі дані оприлюднило агентство Reuters із посиланням на офіційну статистику.

«У третьому кварталі економіка США зростала швидше, ніж передбачалося спочатку, на тлі того, як підприємства збудували більше складів та збільшили обсяги машинного обладнання», — зазначається в повідомленні.

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Водночас, зауважує агентство, з точки зору доходів, економічна активність впродовж року зростає повільними темпами.

Валовий внутрішній продукт США минулого кварталу зріс на 5,2% у річному обчисленні. Раніше Бюро економічного аналізу прогнозувало, що цей показник сягне 4,9%, а економісти не давали прогнозів вище 5,0%.

Така динаміка відобразила збільшення інвестицій у розбудову бізнес-інфраструктури та медичних установ. Інвестиції в житлове будівництво також зросли завдяки проєктам односімейних будинків, що допомогло покласти край скороченню в цій сфері протягом дев’яти кварталів. Крім того, вищими, ніж очікувалося раніше, були приватні інвестиції в товарно-матеріальні запаси.

Однак зростання споживчих витрат, на які припадає понад дві третини економічної активності США, продемонструвало менший рівень — 3,6%.

Як повідомлялося, впродовж останніх двох десятиліть економіка Сполучених Штатів охоплювала понад 20% зростання світового ВВП. За останніми даними МВФ, американська економіка — на відміну від інших великих економік світу — відновилася до рівня, який існував до пандемії, та продовжує зростати.

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