Байден готовий піти «на значні поступки», щоб Сенат проголосував за допомогу Україні — Reuters — Finance.ua

Байден готовий піти «на значні поступки», щоб Сенат проголосував за допомогу Україні — Reuters Вчора 10:03 — Казна та Політика

Байден готовий піти «на значні поступки», щоб Сенат проголосував за допомогу Україні — Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість підтримати низку вимог республіканців щодо перетину кордонів, щоб забезпечити нову допомогу для України та Ізраїлю в законопроєкті про додаткове фінансування.

Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Білий дім та Конгрес США намагаються укласти угоду, яка передбачала б надання військової допомоги Україні та Ізраїлю, а також перешкоджала б нелегальній міграції через кордон США та Мексики. Уже через тиждень законодавці підуть на різдвяні канікули.

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Президент Джо Байден заявив, що він готовий піти на значні поступки щодо безпеки кордону.

Джерело повідомило журналістам, що Білий дім підтримує підвищення стандартів для надання притулку.

Адміністрація Байдена також розгляне певну форму положення про «безпечну третю країну», яка відмовлятиме у наданні притулку мігрантам, що проходять через неї на шляху до США.

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Також можливим пунктом домовленості може бути розширення процесу швидкої депортації. За даними джерела, ця процедура, ймовірно, тепер застосовуватиметься по всій країні, а не лише на кордоні, як зараз.

Двопартійна група сенаторів, які намагаються досягти згоди, також обговорюють кількісне обмеження запитів на надання притулку. Позиція адміністрації Байдена щодо такого обмеження залишається незрозумілою.

Республіканці відмовилися схвалити додаткове фінансування України без заходів для скорочення рекордної кількості мігрантів, які намагаються нелегально перетнути кордон США. Це призвело до складних переговорів, які поєднували непов’язані питання.

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Палата представників та Сенат мають завершити роботу до 14 грудня, що залишає мало часу для ухвалення закону про виділення великого пакета фінансової допомоги Україні та Ізраїлю.

З огляду на суворі часові рамки, Білий дім та група республіканців намагаються домовитися про основні умови нової політики щодо мігрантів, а докладніші умови нового законопроєкту будуть доопрацьовані пізніше.

Довідка Finance.ua:

18 жовтня стало відомо, що Байден планує передати Конгресу пакет військової допомоги Ізраїлю та Україні, а також допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включаючи Тайвань на 106 мільярдів доларів;

сенат США 15 листопада (16 листопада за Києвом) ухвалив закон про тимчасове фінансування та надіслав законопроєкт президенту Джо Байдену на підпис. Законопроєкт прийняли 87 голосами «за» та 11 «проти». Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про фінансування роботи уряду, який не містить додаткову допомогу Україні та Ізраїлю.

у ніч на 7 грудня законопроєкт про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурного голосування в Сенаті Конгресу США. Допомога передбачала виділення додаткових бюджетних асигнувань у розмірі $61 млрд для України.

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