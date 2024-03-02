68 провайдерів виграли гранти на відновлення інтернету на звільнених територіях: яку суму отримали — Finance.ua

68 провайдерів виграли гранти на відновлення інтернету на звільнених територіях: яку суму отримали Сьогодні 13:11 — Фондовий ринок

68 провайдерів виграли гранти на відновлення інтернету на звільнених територіях: яку суму отримали, Фото: metinvest.digital

Фінансову підтримку на загальну суму у 700 тис. євро надали 68 інтернет-провайдерам, аби відновити звʼязок на деокупаваних територіях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

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Зазначається, що інтернет-інфраструктура на звільнених територіях зазнала значних руйнувань. У рамках програми міжнародної співпраці ReACT4UA уряд Німеччини виділив гранти загальною сумою до 700 тисяч євро.

«Ще більше українців у деокупованих містах та селах отримають доступ до якісного інтернету — 68 українських операторів виграли гранти на телеком-проєкти», — йдеться у повідомленні відомства.

У яких областях буде реалізовано найбільше проєктів:

у Київській — 16 проєктів;

Сумській — 13 проєктів;

Харківській — 11 проєктів;

Херсонській — 6 проєктів.

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У відомстві додають, що серед переможців 50 компаній використовують технологію xPON. Ця технологія стійка до відключень електрики та забезпечує швидкість до 1 Гбіт/с.

Нагадаємо, оплачуючи послуги онлайн, варто пам’ятати про безпеку та конфіденційність особистих даних. При необережному поводженні, дані карти та банківського рахунку можуть потрапити до шахраїв, що призведе до втрати коштів.

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