68 провайдерів виграли гранти на відновлення інтернету на звільнених територіях: яку суму отримали — Finance.ua

68 провайдерів виграли гранти на відновлення інтернету на звільнених територіях: яку суму отримали
Фінансову підтримку на загальну суму у 700 тис. євро надали 68 інтернет-провайдерам, аби відновити звʼязок на деокупаваних територіях.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
Зазначається, що інтернет-інфраструктура на звільнених територіях зазнала значних руйнувань. У рамках програми міжнародної співпраці ReACT4UA уряд Німеччини виділив гранти загальною сумою до 700 тисяч євро.
«Ще більше українців у деокупованих містах та селах отримають доступ до якісного інтернету — 68 українських операторів виграли гранти на телеком-проєкти», — йдеться у повідомленні відомства.
У яких областях буде реалізовано найбільше проєктів:
- у Київській — 16 проєктів;
- Сумській — 13 проєктів;
- Харківській — 11 проєктів;
- Херсонській — 6 проєктів.
У відомстві додають, що серед переможців 50 компаній використовують технологію xPON. Ця технологія стійка до відключень електрики та забезпечує швидкість до 1 Гбіт/с.
Нагадаємо, оплачуючи послуги онлайн, варто пам’ятати про безпеку та конфіденційність особистих даних. При необережному поводженні, дані карти та банківського рахунку можуть потрапити до шахраїв, що призведе до втрати коштів.
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