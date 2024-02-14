Starlink знизив вартість супутникового інтернету на 77% — Finance.ua

Starlink знизив вартість супутникового інтернету на 77% Сьогодні 20:12

За даними аналітиків із групи компаній Euroconsult, вартість послуг супутникового інтернету за п’ять років упала на 77 відсотків. Це сталося після того, як американська компанія SpaceX, заснована Ілоном Маском у 2002 році, наповнила ринок апаратами своєї мережі Starlink.

Euroconsult вивчила дані щодо фіксованого та мобільного зв’язку на комерційних та державних ринках, у тому числі для транзитних мереж та військових. У 2023 році супутникові оператори отримували середній дохід на користувача (ARPU) у розмірі $260 на місяць за кожен мегабіт на секунду. Тим часом вартість супутникової ємності для відеопослуг знизилася на 16% за п’ятирічний період, досягнувши ARPU у $2760 на місяць за кожен мегагерц смуги пропускання.

За підрахунками Euroconsult, середня вартість надання потужності HTS у Північній Америці впала приблизно з $40 на місяць за мегабіт за секунду 2019 року до $12 2023-го.

SpaceX має сузір'я більш ніж з 5400 супутників Starlink, які розташовуються на низькій навколоземній орбіті і надають високошвидкісний широкосмуговий доступ в інтернет. Нещодавно компанія повідомила, що Starlink користуються щонайменше 2,3 мільйона клієнтів у 70 країнах, 59% з яких перебувають у Сполучених Штатах Америки.

Portaltele За матеріалами:

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