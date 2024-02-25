Google запускає нові гранти для фінансування стартапів в Україні — Finance.ua

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Google запускає нові гранти для фінансування стартапів в Україні

Фондовий ринок
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Google запускає нові гранти для фінансування стартапів в Україні
Google запускає нові гранти для фінансування стартапів в Україні
Компанія Google оголосила про запуск другого етапу фінансування фонду підтримки для стартапів в Україні. На гранти без залучення капіталу для розвитку українських стартапів під час повномасштабної війни буде спрямовано 10 млн доларів.
Про це компанія повідомила на своєму сайті.
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Упродовж року поступово оголосять відібрані українські стартапи, кожен з яких отримає до 200 тис. доларів у безпайовому фінансуванні. Також їм нададуть підтримку продуктів, менторську підтримку Google та кредити на Google Cloud, загальною вартістю 300 тис. доларів.
«Ця практична допомога спрямована на те, щоб українські підприємці мали можливості підтримувати та розвивати свій бізнес, зміцнювати», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що подати заявки можна буде пізніше, а вимоги до проєктів ще не оголосили.
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Компанія Google заснувала фонд підтримки для стартапів в Україні у березні 2022 року. Протягом дії програми надали 58 грантів у розмірі 5 млн доларів. Завдяки цьому стартапи:
  • залучили 15,8 млн доларів додаткового фінансування;
  • збільшили доходи на 100%;
  • створили нові робочі місця;
  • отримали визнання на світовому рівні.
Нагадаємо, понад 1500 українських підприємств малого та середнього бізнесу отримають ваучери на суму до 2500 євро на розвиток бізнесу у рамках нової грантової програми UkraineReady4EU.
За матеріалами:
Ain.Ua
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