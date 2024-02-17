Гранти бізнесменам: на що можна буде витратити ваучери на 2500 євро — Finance.ua
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Гранти бізнесменам: на що можна буде витратити ваучери на 2500 євро

Особисті фінанси
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Гранти бізнесменам: на що можна буде витратити ваучери на 2500 євро
Гранти бізнесменам: на що можна буде витратити ваучери на 2500 євро, Фото: usp-ltd.org
Понад 1500 українських підприємств малого та середнього бізнесу отримають ваучери на суму до 2500 євро на розвиток бізнесу у рамках нової грантової програми UkraineReady4EU.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Грантові кошти можна витратити на участь у торговельних місіях, брокерські заходи, організацію стендів на міжнародних виставках та інших міжнародних заходах.
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До прийнятних видів діяльності належать поїздки та активна участь у міжнародних ярмарках, інших заходах або зустрічах в ЄС.
«Активна участь» означає, що українське МСП активно презентує свою компанію, його продукти та/або послуги для аудиторії або проводить зустрічі з потенційним бізнес-партнерами з країни-члена ЄС (мінімум один).
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Допустима лише та активна участь, яка може бути задокументована і доведена незалежно, наприклад, офіційними документами від організатора заходу.

Які компанії можуть взяти участь у програмі

До участі запрошуються українські малі та середні підприємства та стартапи, які відповідають наступним критеріям:
  • Заявник є українською компанією, яка розташована та здійснює свою діяльність на підконтрольній Україні території та/або релокувалася до країн ЄС, але все ще є зареєстрованою в Україні.
  • Заявник є діючою українською компанією, зареєстрованою відповідно до законодавства України.
  • Заявник не перебуває у процесі ліквідації або припинення господарської діяльності.
  • Заявник є українською компанією, що відповідає європейському визначенню МСП.
Кошти можна витратити на транспорт, проживання і добові, оплату організаційних зборів виставок, підготовку матеріалів, оренду виставкових площ, тощо.
Подати заявку можна до 30 червня 2025 року за посиланням.
За матеріалами:
Finance.ua
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